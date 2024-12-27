Παναθηναϊκός: H κεφαλιά του Γερεμέγεφ κορυφαίο γκολ της 16ης αγωνιστικής

Η Stoiximan Super League κάνει ένα μικρό... διάλειμμα λόγω γιορτών, όμως οι φίλαθλοι δεν απείχαν από την ψηφοφορία για την ανάδειξη του καλύτερου γκολ της 16ης αγωνιστικής!



Οι διεκδικητές του βραβείου ήταν ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ για το τέρμα που πέτυχε απέναντι στην Athens Kallithea χαρίζοντας τη νίκη στον Παναθηναϊκό, οι Τιάγκο Νους και Ταξιάρχης Φούντας για τα γκολ τους στο ΟΦΗ-Βόλος, και Κίκο Μακέντα και Εβγκένι Γιαμπλόνσκι για τα σημαντικά γκολ τους στο Asteras AKTOR-Άρης.



Νικητής αναδείχθηκε ο Σουηδός στράικερ του Παναθηναϊκού με ποσοστό 51.72%, ενώ στο.. κατόπι του βρέθηκε ο Τιάγκο Νους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.