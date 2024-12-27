Παναθηναϊκός 2024: Φύλλο και φτερό η αγωνιστική ακτινογραφία των πρασίνων

Το «τριφύλλι» αυξάνει το εντυπωσιακό σερί των νικών του σε έξι, σε όλες τις διοργανώσεις, στο φινάλε του 2024 και παραμένει σε… τροχιά κορυφής στη Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια φαίνεται να έχει βάλει μπρος για τα καλά και αυτό αποδεικνύεται και από τα αγωνιστικά στατιστικά των παιχτών που έχουν πάρει φωτιά τον τελευταίο μήνα.

