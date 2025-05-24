Η Νότιγχαμ Φόρεστ «έκοψε» τον Γκάρι Νέβιλ από το γήπεδο μετά το σχόλιο για Μαρινάκη - Η ανάρτησή του

Χαμός με τον Γκάρι Νέβιλ και τη Νότιγχαμ Φόρεστ! Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και σχολιαστής του Sky Sports τα τελευταία 14 χρόνια, αποκάλυψε με ανάρτησή του στο Instagram ότι η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη τού έκοψε τη διαπίστευση για το παιχνίδι με την Τσέλσι, όπου κρίνεται μια θέση στο Champions League της τελευταίας περιόδου!



Θυμίζουμε, ο Νέβιλ προ ημερών είχε σχολιάσει τη σκηνή, που ο Βαγγέλης Μαρινάκης μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να παραπονεθεί έντονα στον Νούνο Σάντο μετά το 2-2 της Φόρεστ με τη Λέστερ. Είχε γράψει συγκεκριμένα: «Είναι σκανδαλώδες αυτό από το αφεντικό της Φόρεστ, ο Νούνο θα πρέπει να μιλήσει μαζί του και να διαπραγματευτεί απόψε κιόλας την αποχώρησή του. Ο κόσμος, οι παίκτες και ο προπονητής της Φόρεστ δεν το αξίζουν αυτό».

Μέσω επίσημης ανακοίνωσής της, ωστόσο, η Νότιγχαμ Φόρεστ διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρξε αντιπαράθεση ανάμεσα στον ιδιοκτήτη της ομάδας, Βαγγέλη Μαρινάκη, και τον προπονητή Νούνο Εσπίριτο Σάντο.



Απόψε, λοιπόν, ο Γκάρι Νέβιλ έγραψε στο Instagram ότι η Φόρεστ του απαγορεύει την είσοδο στο γήπεδό της! Η ανάρτησή του αναφέρει τα εξής:



«Επικοινώνησε μαζί μου το Sky Sports νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα και μου είπε ότι θα σχολιάσω στο City Ground την Κυριακή για τον αγώνα της Νότιγχαμ Φόρεστ εναντίον της Τσέλσι.



Πληροφορήθηκα χθες από το Sky Sports, ωστόσο, ότι η Νότιγχαμ Φόρεστ δεν θα μου έδινε διαπίστευση ή πρόσβαση στο γήπεδο ως συν-σχολιαστής. Δεν είχα άλλη επιλογή από το να αποσυρθώ από την κάλυψη.

Έχω ασκήσει αρκετή κριτική και έχω λάβει τα τελευταία 14 χρόνια, που κάνω αυτήν τη δουλειά και ποτέ δεν έχω πλησιάσει καν σε μια τόσο ανήκουστη ενέργεια (σ.σ. εις βάρος μου).



Προσωπικά, πιστεύω ότι είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι ένας μεγάλος σύλλογος όπως η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει μικρύνει τόσο, ώστε να πάρει μια τέτοια απόφαση. Ενώ έχουν κάθε δικαίωμα να επιλέγουν ποιον θα αφήσουν να μπει στο δικό τους γήπεδο, είναι σύμπτωμα των πραγμάτων, που έχουν συμβεί τους τελευταίους 12 μήνες με τον σύλλογο.



Εύχομαι στο προπονητικό επιτελείο, στους παίκτες και στους φιλάθλους του συλλόγου καλή επιτυχία στην προσπάθεια τους να πετύχουν τον στόχο του Champions League».

