Η Αρμίνια Μπίλεφελντ ένα βήμα πριν το «θαύμα»

Απέναντι στη Στουτγκάρδη η «τριτοκλασάτη» ομάδα του Μίχελ Κνίατ θα επιχειρήσει κάτι το πρωτοφανές στα ιστορικά του γερμανικού ποδοσφαίρου.Αρμίνια Μπίλεφελντ – Στουτγκάρδη: αυτό είναι το ζευγάρι του σημερινού τελικού του Κυπέλλου Γερμανίας. Και παρ' ότι τα ονόματα των δύο φιναλίστ δεν συναρπάζουν, όπως αυτά της Μπάγερν Μονάχου, της Λεβερκούζεν ή της Ντόρτμουντ, υπάρχει ένας πολύ σημαντικός λόγος να παρακολουθήσει κανείς τον φετινό τελικό: η μαγική ιστορία της ομάδας της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Από τον οπλαρχηγό Αρμίνιο στον «στρατηγό» Κνίατ

Η Αρμίνια του Μπίλεφελντ έχει μεγάλο… ιστορικό βάρος στις πλάτες της, μιας και πήρε το όνομά της από τον Αρμίνιο (19 π.Χ. – 21 μ.Χ.), οπλαρχηγό της γερμανικής φυλής των Χερούσκων. Ο Αρμίνιος έμεινε στην ιστορία ως ο άνθρωπος που κατατρόπωσε τις ρωμαϊκές λεγεώνες στη Μάχη του Τευτοβούργιου Δρυμού (9 μ.Χ.), αποτρέποντας έτσι την κατάληψη της Μεγάλης Γερμανίας από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Δύο χιλιετίες μετά τον θρίαμβο του Αρμινίου το Μπίλεφελντ φαίνεται να έχει βρει έναν νέο «στρατηγό»: τον Μίχελ Κνίατ.

Ο Κνίατ θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα της γερμανικής προπονητικής. Ανέλαβε την Αρμίνια Μπίλεφελντ το καλοκαίρι του 2023, όταν η ομάδα είχε μόλις υποβιβαστεί από την 2. Bundesliga στην 3. Liga. Και έπειτα από μία δύσκολη χρονιά που η Αρμίνια κινδύνευσε ακόμη και με υποβιβασμό, φέτος όχι μόνο κέρδισε το πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας, αλλά έφτασε και ως τον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας.

«Παλικαρίσιες» προκρίσεις από τον πρώτο γύρο ως τα ημιτελικά

Πώς το κατάφερε αυτό; Αποκλείοντας σε τέσσερις από τους πέντε γύρους ομάδες της Bundesliga: την Ουνιόν Βερολίνου, τη Φράιμπουργκ, τη Βέρντερ Βρέμης και την περσινή πρωταθλήτρια Γερμανίας, Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Χωρίς καμία ευνοϊκή κλήρωση και κάνοντας υπέρβαση σε κάθε γύρο η Αρμίνια Μπίλεφελντ, ως ομάδα τρίτης κατηγορίας, κατάφερε να στρέψει την προσοχή ολόκληρης της Γερμανίας πάνω της. Και τώρα κερδίζοντας στον τελικό μπορεί να ολοκληρώσει την πλέον επιτυχημένη σεζόν της ιστορίας της με τον καλύτερο τρόπο – και αυτό όχι μόνο επειδή θα κατακτήσει τον πρώτο μεγάλο της τίτλο (στα 120 χρόνια ιστορίας της η Αρμίνια έχει να επιδείξει μόνο πρωταθλήματα δεύτερης, τρίτης κατηγορίας και ερασιτεχνικές διοργανώσεις).

Η κατάκτηση του Κυπέλλου Γερμανίας εξασφαλίζει στον νικητή ένα εισιτήριο για το Europa League της επόμενης σεζόν. Το οποίο σημαίνει πως η Αρμίνια θα μπορούσε του χρόνου να μπει στο μικρό κλαμπ των ομάδων που έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, δίχως καν να αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία της χώρας τους.

Η Αρμίνια μπορεί να γράψει ιστορία

Στη Γερμανία, από τη σεζόν 1952/53 που έχει ξεκινήσει ο θεσμός του Κυπέλλου υπό τη σύγχρονη μορφή του, μόνο τρεις ομάδες δεύτερης κατηγορίας έχουν καταφέρει να κερδίσουν το τρόπαιο. Μόνο μία γερμανική ομάδα, το Αννόβερο του 1992/93, έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση χωρίς να παίζει και στην Bundesliga. Μόλις τρεις ομάδες από την τρίτη κατηγορία έχουν καταφέρει να φτάσουν στον τελικό. Και ποτέ στην ιστορία δεν έχει υπάρξει ομάδα τρίτης κατηγορίας που να καταφέρει να κατακτήσει το τρόπαιο.

Τώρα η Αρμίνια Μπίλεφελντ του Μίχελ Κνίατ μπορεί να πετύχει κάτι το μοναδικό στα ιστορικά του γερμανικού ποδοσφαίρου. Θα τα καταφέρει;

