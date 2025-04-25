Η πρώτη φανέλα που φόρεσε ο Κόμπι Μπράιαντ με τους Λέικερς, τη σεζόν 1996/97, πωλήθηκε σε δημοπρασία για 7 εκατ. δολάρια από τον οίκο Sotheby’s.

Πρόκειται για ποσό-ρεκόρ που δημοπρατείται οποιοδήποτε αντικείμενο σχετίζεται με τον αδικοχαμένο θρύλο του ΝΒΑ, καθώς ξεπέρασε τα 5.849.700 δολάρια που πωλήθηκε μια υπογεγραμμένη φανέλα του από τη σεζόν 2007/08, όταν είχε βγει MVP.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο άνθρωπος που δημοπράτησε τη φανέλα που έκανε το νέο ρεκόρ, την είχε αγοράσει για μόλις 115.242 δολάρια σε δημοπρασία το 2012.

Η φανέλα που έχει πωληθεί ακριβότερα σε δημοπρασία είναι αυτή του θρύλου του μπέιζμπολ, Μπέιμπ Ρουθ, για 24 εκατ. δολάρια.

Το ρεκόρ φανέλας μπάσκετ που δημοπρατείται ανήκει στον Μάικλ Τζόρνταν από τη χρονιά του Last Dance (1997/98), που είχε πωληθεί για 10,1 εκατ. δολάρια.

Στην τρίτη θέση είναι η φανέλα του Ντιέγκο Μαραντόνα και στην εμφάνιση της Αργεντινής στον αγώνα με την Αγγλία και το περίφημο χέρι του Θεού το 1986. Είχε πωληθεί για 9,3 εκατ. δολάρια.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.