Τη σπουδαιότερη στιγμή της καριέρας του έζησε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Ο Αμερικανός φόργουορντ κατέκτησε την πρώτη του Ευρωλίγκα με τη Φενέρμπαχτσε, και μάλιστα αναδείχθηκε MVP του Final Four, μετά τη μεγάλη εμφάνισή του στον τελικό κόντρα στη Μονακό.

Λίγες ώρες αφότου σήκωσε την κούπα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης αλλά και το βραβείο του πολυτιμότερου, ο παίκτης της Φενέρ θέλησε να τα αφιερώσει στο είδωλό του, τον αείμνηστο Κόμπι Μπράιαντ.

Ο Χέιζ-Ντέιβις μοιράστηκε ένα μήνυμα που είχε γράψει για τον «Black Mamba» λίγο πριν τον τελικό, μιλώντας για τη σπουδαία επιρροή που είχε ο πρώην παίκτης των Λέικερς στη ζωή και την καριέρα του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε μία συνάντησή του με τον Κόμπι και σε κάποια λόγια που είχε ακούσει από εκείνον, τονίζοντας πως του άλλαξαν τη ζωή.

Αναλυτικά το μήνυμά του:

«Τι γίνεται Κόμπι,

Ο τελικός της Ευρωλίγκας είναι αύριο και το μόνο που σκέφτομαι είναι: Τι θα έκανε ο Κόμπι αν ήταν εδώ. Κάπως νιώθω ότι θα ήσουν εδώ, αν ήσουν ακόμα μαζί μας…

Σε συνάντησα στο κολέγιο, στην τελευταία σου χρονιά μετά από ένα ματς με τους Μπακς. Και όπως κάθε παιδί που αγαπάει το μπάσκετ, σου είπα ότι ήθελα να σου μοιάσω.

Είπες: “Συνέχισε να δουλεύεις σκληρά και θα φτάσεις εκεί που θέλεις”. Απλά λόγια, που άλλαξαν τη ζωή μου. Τόσο που τα έβαλα στην οθόνη του κινητού μου. Σε επικαλούμαι στις συνεντεύξεις μου συχνά. Το πνεύμα του “Mamba Mentality” συνεχίζει να ζει. Για πάντα.

Θα το μοιραστώ αυτό αφού νικήσουμε και αφού βγω MVP.

Ίσως εμπνεύσει κάποιον άλλο, όπως εσύ συνέχιζες να εμπνέεις. Ξέρω ότι δεν μπορείς να απαντήσεις, αλλά σε ευχαριστώ για όλα».

