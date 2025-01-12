Κάλεσε τη Ρεάλ σε… δεύτερο πάρτι φέτος η Μπαρτσελόνα! Μετά την τεσσάρα στο πρωτάθλημα, οι «μπλαουγκράνα» κέρασαν τους Μαδριλένους και μία πεντάρα (5-2) στον τελικό του Super Cup στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, κατακτώντας τη διοργάνωση για 15η φορά στην ιστορία τους!

Παρά το γεγονός πως η «βασίλισσα» προηγήθηκε μόλις στο 5ο λεπτό με τον Κιλιάν Εμπαπέ, οι Καταλανοί ήταν σε αδιανόητη βραδιά, πρόλαβαν να γυρίσουν το ματς και να βάλουν τέσσερα γκολ μέχρι το ημίχρονο (Γιαμάλ, Λεβαντόφσκι, Ραφίνια, Μπαλντέ) και πέτυχαν ένα πέμπτο στις αρχές του δευτέρου μέρους ξανά με τον Ραφίνια.

Κανείς δεν ξέρει πόσο θα είχε γράψει το «κοντέρ», αν ο Τσέζνι δεν έκανε ένα απερίσκεπτο φάουλ στον Εμπαπέ στο 56’, το οποίο άφησε με 10 παίκτες την Μπαρτσελόνα και παράλληλα έφερε γκολ με απευθείας εκτέλεση του Ροντρίγκο. Παρόλα αυτά, οι Καταλανοί «έσβησαν» το ματς και πήραν με θριαμβευτική νίκη τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.

Στο μυαλό των κόουτς:

Με 4-2-3-1 παρέταξε την ομάδα του ο Κάρλο Αντσελότι. Ο Τιμπό Κουρτουά ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με τους Μεντί, Βάσκεθ στα άκρα και τους Τσουαμενί, Ρίντιγκερ στο κέντρο της άμυνας. Τις θέσεις των χαφ κάλυψαν Καμαβινγκά και Βαλβέρδε, ενώ στα άκρα της επίθεσης έπαιξαν Βινίσιους, Ροντρίγκο με τον Μπέλιγχαμ σε ρόλο επιτελικού πίσω από τον προωθημένο Εμπαπέ.

Με 4-3-3 παρατάχθηκε στον αγωνιστικό χώρο η Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ. Την εστία της υπερασπίστηκε ο Βόιτσεκ Τσέζνι, ενώ οι Κουντέ, Μπαλντέ κάλυψαν τα άκρα και οι Κουμπαρσί, Μαρτίνεθ το κέντρο της άμυνας. Την τριάδα στο κέντρο αποτέλεσαν οι Κασαδό, Γκάβι, Πέδρι, και αυτή της επίθεσης οι Ραφίνια, Γιαμάλ, Λεβαντόφσκι.

Το ματς

Η Μπαρτσελόνα μπήκε δυνατά και έχασε την πρώτη ευκαιρία στο 2ο λεπτό. Ο Λαμίν Γιαμάλ συνέκλινε και σούταρε με το αριστερό, η μπάλα βρήκε στον Μεντί και δυσκόλεψε τον Κουρτουά, όμως ο Βέλγος πορτιέρε έδιωξε σε κόρνερ. Οι «μπλαουγκράνα» είχαν και δεύτερη μεγάλη στιγμή στο 4’, όταν ο Γκάβι έβγαλε σέντρα ακριβείας στη μικρή περιοχή των Μαδριλένων, ο Ραφίνια έπιασε την κεφαλιά αμαρκάριστος, όμως ο Κουρτουά έδιωξε και πάλι.

Κι ενώ οι «μπλαουγκράνα» πίεζαν, η Ρεάλ βγήκε στην κόντρα και πήρε το προβάδισμα στο 5’. Ο Βινίσιους έκλεψε την μπάλα από τον Κασαδό (με υποψία φάουλ) και βρήκε στον χώρο τον Εμπαπέ, που πέρασε τον Μπαλντέ και εκτέλεσε εντυπωσιακά με το δεξί, πανηγυρίζοντας έξαλλα για το 1-0. Λίγο αργότερα, στο 9’, η Μπαρτσελόνα έχασε και τρίτη μεγάλη φάση, όταν ο Μπαλντέ έκανε ωραία κούρσα και άνοιξε στον Ραφίνια, ο οποίος τελείωσε τη φάση με το αριστερό στην απέναντι γωνία, όμως η μπάλα πέρασε λίγο άουτ.

