«Η Κρουζ Αζούλ θέλει 10 εκατ. ευρώ για τον Γιακουμάκη»

Η Κρουζ Αζούλ δεν δείχνει διατεθειμένη να παραχωρήσει εύκολα τον Γιώργο Γιακουμάκη και Μέσα στο Μεξικό αναφέρουν ότι ζητάει τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ευρώ για χάρη του.

Ο 31χρονος επιθετικός διανύει μία εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, σκοράροντας εννέα γκολ, μοιράζοντας ταυτόχρονα και μία ασίστ σε συνολικά 20 εμφανίσεις.

Ο Έλληνας επιθετικός φαίνεται πως είναι περιζήτητος στην αγορά, με πρόσφατα δημοσιεύματα να τον συνδέουν με την Οβιέδο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει ρήτρα πέντε εκατομμυρίων ευρώ και αν επιθυμεί μπορεί να την ενεργοποιήσει για να τον κρατήσει δεμένο στη Θεσσαλονίκη.

