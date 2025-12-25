Ματιές και της Ρεάλ στον Καρέτσα

Στα ραντάρ (και) της Ρεάλ Μαδρίτης παρουσιάζεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.



Με το όνομα του Έλληνα εξτρέμ να έχει συνδεθεί με πλήθος ευρωπαϊκών ομάδων, η «AS» συμπεριλαμβάνει στους ενδιαφερόμενους και τη «βασίλισσα».

Το σχετικό δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας αναφέρει:



«Ένα από τα πιο υποσχόμενα νεαρά ταλέντα της στιγμής είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο 18χρονος Έλληνας ποδοσφαιριστής της Γκενκ προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών ευρωπαϊκών συλλόγων.



Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Τσέλσι, η Άρσεναλ, η Μπάγερν Μονάχου, η Λίβερπουλ και η Παρί Σεν Ζερμέν έχουν επικοινωνήσει μαζί του για να ενημερωθούν για την κατάστασή του στον βελγικό σύλλογο.



Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 και η ρήτρα αποδέσμευσής του κυμαίνεται μεταξύ 30 και 40 εκατ. ευρώ.



Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι μια άλλη ομάδα που παρακολουθεί την περίπτωσή του».

