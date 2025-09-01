Μοιάζουν με συνηθισμένα πουλάρια, ήρεμα, με καστανόξανθη γούνα και λευκά σημάδια στο πρόσωπο. Σαν να μη θέλουν να κάνουν κάτι άλλο πέρα από το να μασουλάνε την τροφή τους σε έναν περιφραγμένο βοσκότοπο στην επαρχία του Μπουένος Άιρες.

Αλλά αυτά τα πέντε πουλάρια, ηλικίας 10 μηνών, είναι τα πρώτα γενετικά τροποποιημένα άλογα στον κόσμο! Κλωνοποιημένα αντίγραφα ενός βραβευμένου αλόγου που ονομάζεται Polo Pureza, με μια μοναδική αλληλουχία DNA να έχει εισαχθεί μέσω της τεχνολογίας CRISPR, με στόχο την απόκτηση εκρηκτικής ταχύτητας. Η αργεντίνικη εταιρεία που δημιούργησε τα άλογα, δηλώνει ότι η γενετική επεξεργασία έχει τη δυνατότητα να φέρει επανάσταση στην εκτροφή αλόγων.

Η κλωνοποίηση δημιουργεί στην πραγματικότητα ένα γενετικά πανομοιότυπο αντίγραφο, ενώ η τεχνολογία CRISPR λειτουργεί σαν ένα είδος γενετικού ψαλιδιού που κόβει και προσαρμόζει το DNA. Η εταιρεία χρησιμοποίησε τη συγκεκριμένη τεχνολογία για να μειώσει την έκφραση του γονιδίου μυοστατίνης, το οποίο περιορίζει την ανάπτυξη των μυών. Η ιδέα ήταν να αυξηθούν οι μυϊκές ίνες που επιτρέπουν ισχυρές κινήσεις και έτσι τα άλογα να αυξήσουν την τελική τους ταχύτητα.

Η Αργεντίνικη Ένωση Πόλο έχει απαγορεύσει τη συμμετοχή GE αλόγων στους αγώνες

Αν και η Αργεντινή, που θεωρείται η παγκόσμια πρωτεύουσα του πόλο, έχει εδώ και καιρό αγκαλιάσει τις αναπαραγωγικές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της κλωνοποίησης, ο εθνικός φορέας του αθλήματος και η ένωση εκτροφέων προβάλλουν εμπόδια για να αποτρέψουν τη συμμετοχή γενετικά τροποποιημένων αλόγων στο παιχνίδι.

«Δεν θα ήθελα να παίξουν πόλο», δήλωσε ο Μπενχαμίν Αράγια, πρόεδρος της ένωσης. «Αυτό αφαιρεί τη γοητεία, αφαιρεί τη μαγεία της εκτροφής. Μου αρέσει να επιλέγω μια φοράδα, να επιλέγω έναν επιβήτορα, να τους διασταυρώνω και να ελπίζω πως το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό».

Η Ένωση Εκτροφέων Αλόγων Πόλο της Αργεντινής δήλωσε στο Reuters ότι θα παρακολουθεί τα άλογα για τέσσερα ή πέντε χρόνια πριν αποφασίσει αν θα τα καταχωρήσει ως αργεντίνικα άλογα πόλο.

Η Kheiron δήλωσε πως είναι σίγουρη ότι η κοινότητα του πόλο τελικά θα τα αποδεχτεί: «Η αλήθεια είναι πως δεν ανησυχώ τόσο», δήλωσε στο Reuters ο Γκαμπριέλ Βιτσέρα, επιστημονικός διευθυντής της εταιρείας. «Πρέπει να συνεχίσουμε να εκπαιδεύουμε τον κόσμο, αυτό είναι όλο».

Δεν είναι ξεκάθαρο πώς η εθνική ομοσπονδία του αθλήματος θα μπορούσε να επιβάλει μια τέτοια απαγόρευση. Οι κανονισμοί της Αργεντινής δεν κάνουν διάκριση μεταξύ κλωνοποιημένων, γενετικά τροποποιημένων και παραδοσιακά εκτρεφομένων αλόγων, ούτε και η ένωση πόλο. Ορισμένοι εκτροφείς δηλώνουν πως, ενώ εκτιμούν το πώς οι κλώνοι μπορούν να διατηρήσουν τη γενεαλογία, η γενετική επεξεργασία πάει πολύ μακριά και μπορεί να απειλήσει τις επιχειρήσεις τους.

«Αυτό καταστρέφει τους εκτροφείς» είπε ο Μάρκος Χεγκί, εκτροφέας και πρώην επαγγελματίας παίκτης πόλο. «Είναι σαν να ζωγραφίζεις έναν πίνακα με τεχνητή νοημοσύνη. Ο καλλιτέχνης τελείωσε».

Ο Εδουάρδο Ράμος, που ξεκίνησε την εκτροφή αλόγων τη δεκαετία του '70, είπε πως και σε άλλες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως οι εμβρυομεταφορές και η κλωνοποίηση, υπήρξε αρχικά σκεπτικισμός. «Η επιστήμη και η τεχνολογία θα συνεχίσουν να προοδεύουν», είπε. «Όσοι λένε ότι δεν πρέπει να γίνονται αυτά, δεν θα μπορέσουν να τα σταματήσουν».

Η ιστορία του αριστοκρατικού σπορ με το όνομα πόλο

Το πόλο (που δεν θα πρέπει να συγχέεται με την υδατοσφαίριση), προέρχεται από την Κεντρική Ασία και μεταφέρθηκε στην Αργεντινή από Βρετανούς μετανάστες, που ίδρυσαν το πρώτο κλαμπ πόλο στο Μπουένος Άιρες το 1882. Είναι κάπως σαν χόκεϊ πάνω σε άλογα, όπου δύο ομάδες των τεσσάρων ατόμων χρησιμοποιούν μακριά ρόπαλα για να στείλουν μια μπάλα στα δοκάρια του αντιπάλου.

Είναι ακριβό σπορ – οι παίκτες καβαλούν έως και δώδεκα άλογα ανά αγώνα – και στην Αργεντινή, παραδοσιακά κυριαρχούν εύπορες οικογένειες γαιοκτημόνων.

Η χώρα εξήγαγε περίπου 2.400 άλογα πόλο πέρσι, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, και η αργεντίνικη φυλή πόλο κυριαρχεί σε διεθνείς διοργανώσεις, όπως το Queen’s Cup στην Αγγλία και το Αργεντίνικο Όπεν.

