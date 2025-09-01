Λογαριασμός
Μυθική ρήτρα 100 εκατ. ευρώ στο συμβόλαιο του Ιωαννίδη

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας βάζει ρήτρα… Βίκτορ Γιόκερες στο συμβόλαιο του Φώτη Ιωαννίδη

Φώτης Ιωαννίδης

Ο Φώτης Ιωαννίδης βρίσκεται από το Σάββατο στην Πορτογαλία. Παρακολούθησε αρχικά την εντός έδρας ήττα της ομάδας του από την Πόρτο (1-2) και σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Τα «λιοντάρια» θα καταβάλουν το ποσό των 22 εκατ. ευρώ στον Παναθηναϊκό, το οποίο με τα μπόνους μπορεί να φτάσει τα 25, ενώ το «τριφύλλι» διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης ύψους 25%.

Ο Ιωαννίδης θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας, ενώ η Σπόρτινγκ θα τοποθετήσει ρήτρα… Βίκτορ Γιόκερες σε αυτό! Διότι μιλάμε για ρήτρα αποδέσμευσης που θα φτάνει τα 100 εκατ. ευρώ.

Αναμφίβολα, πρόκειται για μια τακτική που ακολουθούν συχνά τα «λιοντάρια», ιδιαίτερα σε μεταγραφές που κάνουν.

Πηγή: sport-fm.gr

