Ο Φώτης Ιωαννίδης βρίσκεται από το Σάββατο στην Πορτογαλία. Παρακολούθησε αρχικά την εντός έδρας ήττα της ομάδας του από την Πόρτο (1-2) και σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Τα «λιοντάρια» θα καταβάλουν το ποσό των 22 εκατ. ευρώ στον Παναθηναϊκό, το οποίο με τα μπόνους μπορεί να φτάσει τα 25, ενώ το «τριφύλλι» διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης ύψους 25%.

Ο Ιωαννίδης θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας, ενώ η Σπόρτινγκ θα τοποθετήσει ρήτρα… Βίκτορ Γιόκερες σε αυτό! Διότι μιλάμε για ρήτρα αποδέσμευσης που θα φτάνει τα 100 εκατ. ευρώ.

Αναμφίβολα, πρόκειται για μια τακτική που ακολουθούν συχνά τα «λιοντάρια», ιδιαίτερα σε μεταγραφές που κάνουν.

Ioannidis with Gyokeres clause



The Lions are betting big on the Greek striker and whoever wants to take him from Alvalade will have to pay €100M.



Today he will be made official for five seasons and will join the national team



