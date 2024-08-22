Αυτές είναι οι 8 λέσχες φιλάθλων που πήραν άδεια από το Υπουργείο Αθλητισμού

Γνωστές έγιναν οι οκτώ λέσχες οπαδών που πήραν άδεια λειτουργίας για τη σεζόν 2024-25!



Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αθλητισμού, πρόκειται για επτά λέσχες ομάδων που βρίσκονται στην Stoiximan Super League (Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης, ΟΦΗ, Πανσερραϊκός), ενώ άδεια πήρε και Λέσχη Φιλάθλων «Αυτόνομη Θύρα 10» του Ηρακλή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Αθλητισμού:

«Σε επτά (7) Λέσχες Φιλάθλων, που αντιστοιχούν σε ισάριθμες ΠΑΕ της SuperLeague 1, οι οποίες συναίνεσαν αρμοδίως, χορηγήθηκε από το Υπουργείο Αθλητισμού η απαιτούμενη βεβαίωση για την εμπρόθεσμη υποβολή των στοιχείων τους, προκειμένου να λάβουν κατόπιν από τις οικείες Αστυνομικές Υποδιευθύνσεις, μετά και τους προβλεπόμενους επιτόπιους ελέγχους, την ετήσια άδεια λειτουργίας τους.Πρόκειται για τις:Λέσχη Οπαδών και Φίλων ΑΕΚ «Γνήσια Θύρα 21-1975 (Ορίτζιναλ 21-1982)» (ΠΑΕ ΑΕΚ)Λέσχη Φίλων Α.Σ. Άρη Θεσσαλονίκης (ΠΑΕ Άρης)Λέσχη Φίλων Ολυμπιακού «Θύρα 7» (ΠΑΕ Ολυμπιακός)Λέσχη Φιλάθλων Ο.Φ.Η. «Snakes Θύρα 4 1986 Κεντρική» (ΠΑΕ ΟΦΗ)Πανελλήνια Λέσχη Φίλων Παναθηναϊκού «ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π» (ΠΑΕ Παναθηναϊκός)Λέσχη Φιλάθλων Πανσερραϊκού «Τσε Γκεβάρα» (ΠΑΕ Πανσερραϊκός)Λέσχη Φίλων Α.Σ. ΠΑΟΚ (ΠΑΕ ΠΑΟΚ).Επιπλέον, βεβαίωση χορηγήθηκε, έπειτα από τη συναίνεση του ερασιτεχνικού σωματείου «ΝΓΣ Ηρακλής Θεσσαλονίκης 1908», στη Λέσχη Φιλάθλων «Αυτόνομη Θύρα 10».Από φέτος, η όλη διαδικασία υλοποιείται μέσω του «Ψηφιακού Μητρώου Μελών Λεσχών Φιλάθλων», το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω του gov.gr καιαπευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://milefi.apps.gov.grΣε αυτό καταχωρίζονται τα μέλη των Λεσχών Φιλάθλων των αθλητικών σωματείων, των Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (ΤΑΑ), των Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών (ΑΑΕ) και των νόμιμων παραρτημάτων τους.Η ψηφιακή πλατφόρμα καταχώρισης των Λεσχών Φιλάθλων και των μελών τους τέθηκε τον Ιούλιο του 2024 σε λειτουργία, με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου και των Αναπληρωτών Υπουργών Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.Το Μητρώο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ), με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα, Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου, με τη συνδρομή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και της Ελληνικής Αστυνομίας.Στόχος η αντιμετώπιση της οπαδικής βίας και ο αποτελεσματικός έλεγχος εφαρμογής του πλαισίου έγκρισης και λειτουργίας των Λεσχών και των παραρτημάτων τους.Πιστοποιημένοι χρήστες του Μητρώου είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι των αθλητικών σωματείων των ΤΑΑ και των ΑΑΕ, των Λεσχών Φιλάθλων, εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της ΓΓΑ, των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, των Γενικών Αστυνομικών Περιφερειακών Διευθύνσεων της χώρας, των Διευθύνσεων Ασφαλείας Αττικής, Θεσσαλονίκης, των Υποδιευθύνσεων Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους κλπ.Στο Μητρώο καταχωρίζεται η ετήσια συναίνεση του Αθλητικού Σωματείου, ΤΑΑ ή ΑΑΕ για τη λειτουργία της Λέσχης Φιλάθλων του, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι τυχόν αλλαγές –εντός του έτους- στη σύνθεση των μελών της κάθε μίας, οι αδειοδοτήσεις από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή των γραφείων και των Παραρτημάτων κάθε Λέσχης κ.ά.Η τήρηση επικαιροποιημένης εικόνας του Μητρώου, με ενημερώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, διευκολύνει την έγκυρη και γρήγορη αναζήτηση των απαραίτητων στοιχείων για λόγους δημόσιας ασφάλειας.Σε περίπτωση πλημμελούς ή μη προσήκουσας καταχώρισης στο Μητρώο των προβλεπόμενων στοιχείων, με απόφαση της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής θα αναστέλλεται η άδεια λειτουργίας των γραφείων και των Παραρτημάτων της Λέσχης έως και για τρεις μήνες, ενώ σε περίπτωση που η πλημμελής ή μη προσήκουσα καταχώριση στοιχείων αφορά σε τουλάχιστον 100 μέλη της Λέσχης, ή αν εκδοθούν τρεις διαδοχικές αποφάσεις αναστολής της άδειας λειτουργίας, θα ανακαλείται η άδεια λειτουργίας των γραφείων και των Παραρτημάτων της Λέσχης.Η πλατφόρμα αντλεί τα απαραίτητα στοιχεία των χρηστών και των φιλάθλων αλλά και των νομικών προσώπων που καταχωρούνται στο Μητρώο, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

