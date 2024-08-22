Λογαριασμός
Το Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου με τη 2η αγωνιστική στον ΣΚΑΪ

Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε live streaming

Το Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου συνεχίζεται στον ΣΚΑΪ, την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Αυγούστου με συναρπαστικούς αγώνες της 2ης αγωνιστικής.

Σε ΣΚΑΪ TV, ΣΚΑΪ HYBRID και skai.gr/tv/sports.

Παρί Σεν Ζερμέν - Μονπελιέ

Παρασκευή 23 Αυγούστου στις 21.45

Η αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στη Μονπελιέ ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ HYBRID και live streaming στο https://www.skai.gr/tv/sports.

Λυών – Μονακό

Σάββατο 24 Αυγούστου στις 18.00

Ντέρμπι πρωταγωνιστών ανάμεσα στη Λυών και τη Μονακό.

Η Λυών -μετά από τη βαριά ήττα από τη Ρεν- αντιμετωπίζει τη Μονακό που έρχεται με τον αέρα της νίκης.

Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, στον ΣΚΑΪ HYBRID και live streaming στο https://www.skai.gr/tv/sports.

Δείτε το trailer για την αναμέτρηση Λυών-Μονακό:

