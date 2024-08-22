Λογαριασμός
Η UEFA τροποποίησε τον ύμνο του Champions League - Ακούστε τη νέα επίσημη διασκευή

Το Champions League μπαίνει σε νέα εποχή με την UEFA να παρουσιάζει το νέο ύμνο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης

Champions League: Η UEFA τροποποίησε τον ύμνο - Ακούστε τη νέα διασκευή

Το Champions League είναι έτοιμο να μπει στη νέα του εποχή, μετά την κατάργηση της φάσης των ομίλων και την έλευση της League Phase!

Ωστόσο, αυτή δεν θα είναι η μόνη αλλαγή στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, με την UEFA να αποφασίζει να αλλάξει και τον ιστορικό ύμνο, παρουσιάζοντας μία ανανεωμένη διασκευή του!

Ακούστε τον νέο ύμνο του Champions League:

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Champions League
