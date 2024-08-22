Champions League: Η UEFA τροποποίησε τον ύμνο - Ακούστε τη νέα διασκευή

Το Champions League είναι έτοιμο να μπει στη νέα του εποχή, μετά την κατάργηση της φάσης των ομίλων και την έλευση της League Phase!



Ωστόσο, αυτή δεν θα είναι η μόνη αλλαγή στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, με την UEFA να αποφασίζει να αλλάξει και τον ιστορικό ύμνο, παρουσιάζοντας μία ανανεωμένη διασκευή του!



Ακούστε τον νέο ύμνο του Champions League:

🎶 Renovaron el himno de la Champions League.



🤔¿Qué opinan? pic.twitter.com/bmP2rujmfw August 21, 2024

