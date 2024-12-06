Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Έλενα Χαραλαμπούδη μαθαίνει μπάλα στο ΟΠΑΠ Game Time

Τι λέει η δημοφιλής ηθοποιός για τον Εμπαπέ, τον Μπέκαμ, τον Αντσελότι και το φλερτ στα social media

ΟΠΑΠ

Πώς συνδέεται ο Κιλιάν Εμπαπέ με ένα έμπλαστρο, ο Κάρλος Αντσελότι με ζυμαρικά και η Μαριγκόνα με το κυλικείο ενός γηπέδου; Τι σχέση έχει το VAR με το μπάσκετ, το χατ τρικ με τα … μαγικά και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ με τη Λίβερπουλ;

Τις απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα δίνει με πολύ χιούμορ η Έλενα Χαραλαμπούδη η οποία φιλοξενείται αυτή την εβδομάδα στο στούντιο του ΟΠΑΠ Game Time. 

Η δημοφιλής ηθοποιός απαντάει στο challenge της Λίλας Κουντουριώτη με θέμα το ποδόσφαιρο και επιστρέφει στα θρανία για να μάθει μπάλα. Αποκαλύπτει τον τρόπο που την φλερτάρουν στα social media, μιλάει για τον αγώνα ΟΦΗ-ΑΕΚ στο «Γεντί Κουλέ» και υπόσχεται να επισκεφθεί την OPAP Arena.

Η Έλενα Χαραλαμπούδη στο ΟΠΑΠ Game Time

Η Έλενα Χαραλαμπούδη στο ΟΠΑΠ Game Time

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

Η Έλενα Χαραλαμπούδη στο ΟΠΑΠ Game Time

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΟΠΑΠ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark