Η Έλενα Χαραλαμπούδη μαθαίνει μπάλα στο ΟΠΑΠ Game Time

Πώς συνδέεται ο Κιλιάν Εμπαπέ με ένα έμπλαστρο, ο Κάρλος Αντσελότι με ζυμαρικά και η Μαριγκόνα με το κυλικείο ενός γηπέδου; Τι σχέση έχει το VAR με το μπάσκετ, το χατ τρικ με τα … μαγικά και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ με τη Λίβερπουλ;

Τις απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα δίνει με πολύ χιούμορ η Έλενα Χαραλαμπούδη η οποία φιλοξενείται αυτή την εβδομάδα στο στούντιο του ΟΠΑΠ Game Time.

Η δημοφιλής ηθοποιός απαντάει στο challenge της Λίλας Κουντουριώτη με θέμα το ποδόσφαιρο και επιστρέφει στα θρανία για να μάθει μπάλα. Αποκαλύπτει τον τρόπο που την φλερτάρουν στα social media, μιλάει για τον αγώνα ΟΦΗ-ΑΕΚ στο «Γεντί Κουλέ» και υπόσχεται να επισκεφθεί την OPAP Arena.

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.