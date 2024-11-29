Ταλαντούχος, αυθόρμητος και απόλυτα συνυφασμένος στα μάτια του κοινού με την κωμωδία. Ο ηθοποιός Σταύρος Νικολαΐδης είναι ο καλεσμένος αυτής της εβδομάδας στο ΟΠΑΠ Game Time, σε μια εκπομπή που έχει άρωμα «κιτρινόμαυρου» ντέρμπι.

Ο δημοφιλής ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην θεατρική παράσταση, «Ο παππούς έχει πίεση», μιλάει για τον αγώνα ΑΕΚ-Άρης, σχολιάζει με ανατρεπτικό τρόπο τα ματς του Σαββατοκύριακου και απαντά στις ιντριγκαδόρικες ερωτήσεις της Λίλας Κουντουριώτη.

Μιλά με χιούμορ για το άγνωστο του επάγγελμα, τον πρώτο του ρόλο, το σίριαλ που τον έχει «σημαδέψει» και την ταινία διεθνούς φήμης που θα ήθελε να συμμετάσχει.

Δείτε την εκπομπή εδώ:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.