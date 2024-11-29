Λογαριασμός
Η παράσταση του Σταύρου Νικολαΐδη στο ΟΠΑΠ Game Time

Ο δημοφιλής ηθοποιός μιλάει για το παιχνίδι ΑΕΚ-Άρης, τον Αλ Πατσίνο και τον ρόλο που τον έχει «σημαδέψει»

Σταύρος Νικολαΐδης

Ταλαντούχος, αυθόρμητος και απόλυτα συνυφασμένος στα μάτια του κοινού με την κωμωδία. Ο ηθοποιός Σταύρος Νικολαΐδης είναι ο καλεσμένος αυτής της εβδομάδας στο ΟΠΑΠ Game Time, σε μια εκπομπή που έχει άρωμα «κιτρινόμαυρου» ντέρμπι. 

ΟΠΑΠ Game Time

Ο δημοφιλής ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην θεατρική παράσταση, «Ο παππούς έχει πίεση», μιλάει για τον αγώνα ΑΕΚ-Άρης, σχολιάζει με ανατρεπτικό τρόπο τα ματς του Σαββατοκύριακου και απαντά στις ιντριγκαδόρικες ερωτήσεις της Λίλας Κουντουριώτη.

ΟΠΑΠ Game Time

Μιλά με χιούμορ για το άγνωστο του επάγγελμα, τον πρώτο του ρόλο, το σίριαλ που τον έχει «σημαδέψει» και την ταινία διεθνούς φήμης που θα ήθελε να συμμετάσχει.

Δείτε την εκπομπή εδώ: 

