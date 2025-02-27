Λογαριασμός
Super League 2: Η συνέχεια των Play Οff, ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ

Oι αγώνες play off της Super League 2 σε ΣΚΑΪ TV, ΣΚΑΪ HYBRID, skai.gr/tv/sports και monobala.gr

Τα play off της Super League 2 συνεχίζονται με δυνατές αναμετρήσεις.

Δείτε τους αγώνες ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 01 Μαρτίου στις 15.00, η πρωτοπόρος του Α΄ Ομίλου, ΑΕΛ υποδέχεται τον ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟ και θέλει να κάνει ένα ακόμα βήμα για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς.

Και την Κυριακή 02 Μαρτίου στις 11.45, ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ κόντρα στην πρωτοπόρο του Β΄ Ομίλου, ΚΗΦΙΣΙΑ διεκδικεί τη νίκη για να μη χάσει την επαφή του με την κορυφή. Στην περιγραφή του αγώνα, ο Νίκος Σταματέλος.

Ακόμη, οι συναρπαστικοί αγώνες του Γαλλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου παίζουν αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ HYBRID και το skai.gr/tv/sports.

Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TVΣΚΑΪ HYBRIDskai.gr/tv/sports και monobala.gr:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΜΟΝΑΚΟ - ΡΕΜΣ

21.45

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΣΑΒΒΑΤΟ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

13.00

MONOBALA.GR

ΚΑΒΑΛΑ – ΠΑΟΚ Β΄

13.00

MONOBALA.GR

ΑΕΛ - ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ

15.00

ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

15.00

MONOBALA.GR

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΛΙΛ

22.05

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ

11.45

ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΑΙΓΑΛΕΩ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

11.45

MONOBALA.GR

ΑΕΚ Β’ - ΧΑΝΙΑ.

15.00

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ASTERAS B’ AKTOR - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

15.00

MONOBALA.GR

ΛΥΩΝ - ΜΠΡΕΣΤ

16.00

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΜΑΡΣΕΪΓ - ΝΑΝΤ

21.45

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

Δείτε το τρέιλερ

