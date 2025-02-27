Super League 2: Η συνέχεια των Play Οff, ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ

Τα play off της Super League 2 συνεχίζονται με δυνατές αναμετρήσεις.

Δείτε τους αγώνες ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 01 Μαρτίου στις 15.00, η πρωτοπόρος του Α΄ Ομίλου, ΑΕΛ υποδέχεται τον ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟ και θέλει να κάνει ένα ακόμα βήμα για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς.

Και την Κυριακή 02 Μαρτίου στις 11.45, ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ κόντρα στην πρωτοπόρο του Β΄ Ομίλου, ΚΗΦΙΣΙΑ διεκδικεί τη νίκη για να μη χάσει την επαφή του με την κορυφή. Στην περιγραφή του αγώνα, ο Νίκος Σταματέλος.

Ακόμη, οι συναρπαστικοί αγώνες του Γαλλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου παίζουν αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ HYBRID και το skai.gr/tv/sports.

Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TV, ΣΚΑΪ HYBRID, skai.gr/tv/sports και monobala.gr:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΟΝΑΚΟ - ΡΕΜΣ 21.45 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΣΑΒΒΑΤΟ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 13.00 MONOBALA.GR ΚΑΒΑΛΑ – ΠΑΟΚ Β΄ 13.00 MONOBALA.GR ΑΕΛ - ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ 15.00 ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 15.00 MONOBALA.GR ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΛΙΛ 22.05 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ 11.45 ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΑΙΓΑΛΕΩ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 11.45 MONOBALA.GR ΑΕΚ Β’ - ΧΑΝΙΑ. 15.00 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ASTERAS B’ AKTOR - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 15.00 MONOBALA.GR ΛΥΩΝ - ΜΠΡΕΣΤ 16.00 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΜΑΡΣΕΪΓ - ΝΑΝΤ 21.45 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

