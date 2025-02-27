Super League 2: Η συνέχεια των Play Οff, ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ

Τα play off της Super League 2 συνεχίζονται με δυνατές αναμετρήσεις.
Δείτε τους αγώνες ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.
Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 01 Μαρτίου στις 15.00, η πρωτοπόρος του Α΄ Ομίλου, ΑΕΛ υποδέχεται τον ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟ και θέλει να κάνει ένα ακόμα βήμα για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς.
Και την Κυριακή 02 Μαρτίου στις 11.45, ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ κόντρα στην πρωτοπόρο του Β΄ Ομίλου, ΚΗΦΙΣΙΑ διεκδικεί τη νίκη για να μη χάσει την επαφή του με την κορυφή. Στην περιγραφή του αγώνα, ο Νίκος Σταματέλος.
Ακόμη, οι συναρπαστικοί αγώνες του Γαλλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου παίζουν αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ HYBRID και το skai.gr/tv/sports.
Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TV, ΣΚΑΪ HYBRID, skai.gr/tv/sports και monobala.gr:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΜΟΝΑΚΟ - ΡΕΜΣ
21.45
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
ΣΑΒΒΑΤΟ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
13.00
MONOBALA.GR
ΚΑΒΑΛΑ – ΠΑΟΚ Β΄
13.00
MONOBALA.GR
ΑΕΛ - ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ
15.00
ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
15.00
MONOBALA.GR
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΛΙΛ
22.05
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ
11.45
ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
ΑΙΓΑΛΕΩ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
11.45
MONOBALA.GR
ΑΕΚ Β’ - ΧΑΝΙΑ.
15.00
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
ASTERAS B’ AKTOR - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
15.00
MONOBALA.GR
ΛΥΩΝ - ΜΠΡΕΣΤ
16.00
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
ΜΑΡΣΕΪΓ - ΝΑΝΤ
21.45
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
