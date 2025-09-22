Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ», στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων με τον Κυριάκο Θωμαΐδη δίνει πάλι τον τόνο για να μη μένουμε σ’ αυτά που ακούμε.

Ανάλυση: το ντέρμπι των "αιωνίων" - Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός. Σχολιάζει ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου.

Όλες οι επίμαχες φάσεις με τον σύμβουλο της Ένωσης Διαιτητών Γιώργο Σπανέα.

Έρευνα: Το ελληνικό ποδόσφαιρο στην πιο κρίσιμη καμπή. Οι απαντήσεις από το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ Δημοσθένη Κουπτσίδη και από τον αντιπρόεδρο της ΑΕΚ Αλέξη Δέδε.

Αποκάλυψη: Τα άδυτα του κυκλώματος στοιχηματισμού. Όλα τα στοιχεία από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.

Συνέντευξη: Η αλήθεια για τις ανίερες απειλές. Στο studio, ο πατέρας του δολοφονημένου αστυνομικού Θανάσης Λυγγερίδης.

38 χρόνια «Δίκη» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη. Το μακροβιότερο talk show απόψε, ζωντανά στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.15 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

