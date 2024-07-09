Προσπάθεια για τη διοργάνωση ενός ιστορικής σημασίας event κάνει ο Παναθηναϊκός AKTOR!



Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» θέλουν να διοργανώσουν το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο λίγο πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων, στο Καλλιμάρμαρο, το πιο ιστορικό αθλητικό στάδιο της Ελλάδας!

Η πράσινηέχει καταθέσει ήδη το σχετικό αίτημα, ωστόσο, η υπόθεση δεν είναι καθόλου εύκολη, τόσο λόγω του ιστορικού χαρακτήρα του, όσο και λόγω των πολλώνπου πρέπει να ξεπεραστούν ώστε να πραγματοποιηθεί αυτό το πλάνο.Ο λόγος για τον οποίο οθέλει να χρησιμοποιήσει το, είναι πως δεν θα έχουν ολοκληρωθεί ακόμη πιθανότατα οι εργασίες στο, επομένως μάλλον δεν θα είναι διαθέσιμο για να διεξάγει το τουρνουά.Υπενθυμίζουμε πως το «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα λάβει χώρα στιςκαι οι ομάδες που έχουν προσκληθεί είναι η

