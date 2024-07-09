Προσπάθεια για τη διοργάνωση ενός ιστορικής σημασίας event κάνει ο Παναθηναϊκός AKTOR!
Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» θέλουν να διοργανώσουν το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο λίγο πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων, στο Καλλιμάρμαρο, το πιο ιστορικό αθλητικό στάδιο της Ελλάδας!
Η πράσινη ΚΑΕ έχει καταθέσει ήδη το σχετικό αίτημα, ωστόσο, η υπόθεση δεν είναι καθόλου εύκολη, τόσο λόγω του ιστορικού χαρακτήρα του σταδίου, όσο και λόγω των πολλών ζητημάτων που πρέπει να ξεπεραστούν ώστε να πραγματοποιηθεί αυτό το πλάνο.
Ο λόγος για τον οποίο ο Παναθηναϊκός θέλει να χρησιμοποιήσει το Καλλιμάρμαρο, είναι πως δεν θα έχουν ολοκληρωθεί ακόμη πιθανότατα οι εργασίες στο ΟΑΚΑ, επομένως μάλλον δεν θα είναι διαθέσιμο για να διεξάγει το τουρνουά.
Υπενθυμίζουμε πως το «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα λάβει χώρα στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου και οι ομάδες που έχουν προσκληθεί είναι η Παρτίζαν, η Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Αναντολού Εφές.
Πηγή: sport-fm.gr
