Από τις 25 Οκτωβρίου του 2025, ο Παναθηναϊκός έχει περάσει στην «εποχή Ράφα Μπενίτεθ», με την ανακοίνωση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Κατά δήλωση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζου, η ομάδα διαθέτει «έναν κορυφαίο προπονητή με σπάνια εμπειρία και αποδεδειγμένη ικανότητα να δημιουργεί σύνολα που ξεχωρίζουν για την οργάνωση, την πειθαρχία και τη στρατηγική τους ταυτότητα».

Βέβαια, τα συγκεκριμένα λόγια δεν συνιστούν - μόνο - άποψη του Γιάννη Αλαφούζου. Αντιθέτως, αποτυπώνουν απόλυτα το status του Ισπανού τεχνικού, αφού η σπουδαία καριέρα και τα μεγάλα επιτεύγματά του, πολύ απλά δεν επιδέχονται αμφισβήτησης!

Το ζητούμενο για το «τριφύλλι» ήταν το κατά πόσο ο Μπενίτεθ θα μπορούσε να περάσει όλα τα παραπάνω, στο μέτρο του δυνατού, προφανώς, και μάλιστα όσο το δυνατόν πιο άμεσα...

«Ο κ. Μπενίτεθ έχει αφήσει το αποτύπωμά του σε κάθε σταθμό της καριέρας του, καθοδηγώντας ομάδες σε μεγάλες επιτυχίες και εμφυσώντας σε κάθε παίκτη του τη νοοτροπία του νικητή. Δεν είναι απλά ο νέος προπονητής της ομάδας μας. Είναι ένας ηγέτης, που γνωρίζει πώς να εμπνέει και να καθοδηγεί μια ομάδα», ανέφερε σε μια άλλη εκφορά του λόγου του ο «ισχυρός άνδρας».

Ο ίδιος ο 65χρονος κόουτς από την πλευρά του φρόντισε στην επίσημη παρουσίαση του στο Κορωπί να… δώσει το στίγμα του, δίχως να κρυφτεί ή να υποσχεθεί.

«Έχω το μαγικό ραβδί για να τα πετύχουμε αυτά σε μία ημέρα; Όχι! Πόσο καιρό θα πάρει για να μεταλαμπαδεύσουμε τις ιδέες μας; Δεν το γνωρίζουμε. Το βασικότερο όλων είναι να συγκεντρωνόμαστε στο επόμενο παιχνίδι. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι χτίζουμε κάτι σιγά σιγά για να έχουμε γερά θεμέλια. Σε 2,5-3 χρόνια θα ήθελα να είμαστε εκεί και να πολεμάμε για τους τίτλους. Μπορώ να εγγυηθώ τίτλους; Όχι, αλλά μπορώ να εγγυηθώ ότι θα τους διεκδικούμε», ήταν κάποια από τα χαρακτηριστικά του λόγια.

Για να προσθέσει με νόημα: «Το βασικό κατ’ εμέ είναι η νοοτροπία. Χρειάζεσαι μια ομάδα που κερδίζει και μια ομάδα με νοοτροπία νικητή. Κι αυτό θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε. Στο ποδόσφαιρο μπορεί να κερδίσεις, μπορεί να χάσεις, μπορεί να αναδειχτείς ισόπαλος, όμως η προσπάθεια πρέπει να είναι εκεί. Δεν θέλω όμως να υπόσχομαι στους οπαδούς ότι θα πετύχουμε το ένα ή το άλλο για να τους ευχαριστήσω. Γιατί ίσως μετά από τρία παιχνίδια να λένε ‘μας είπε ψέματα’. Δεν θέλω να λέω ψέματα. Αυτό λοιπόν που μπορώ να εγγυηθώ είναι προσπάθεια κι ότι θα δώσουμε τα πάντα».

Προφανώς, όλα αυτά δεν γίνονται από την μια στιγμή στην άλλη... Ούτε μέσα σε έναν μήνα! Πιθανώς, ούτε καν μέσα και σε μια σεζόν. Ωστόσο, με τον Ράφα Μπενίτεθ να έχει συμπληρώσει πλέον 30 ημέρες παρουσίας στην ομάδα, το sport-fm.gr επιχειρεί να καταγράψει τα δεδομένα γύρω από αυτήν.

Πόσα τήρησε και πόσα ακόμα, πολλά παραπάνω όπως διαπιστώνει κανείς στο συνολικό… ζύγι, έχει καταφέρει να δώσει στους «πράσινους» στο διάστημα της παραμονής του στο «Γεώργιος Καλαφάτης»;

Όσες νίκες είχαν όλοι οι άλλοι… μαζί

Εν αρχή ην το αγωνιστικό, αλλά και το προφανές. Εκεί όπου, επί των ημερών του Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός μετράει πέντε νίκες σε έξι παιχνίδια. Με την μια ήττα να έρχεται στον Βόλο, σε έναν αγώνα… πολλά με λίγα, κατά γενική ομολογία, όπου χάθηκαν αρκετές ευκαιρίες για το «διπλό», μέχρι να έρθει αυτό το 1-0.

Το ακόμα πιο εντυπωσιακό στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι οι Ρουί Βιτόρια, Δημήτρης Κοροπούλης και Χρήστος Κόντης, οι προκάτοχοί του δηλαδή, πέτυχαν… αθροιστικά πέντε νίκες και μάλιστα σε… 16 παιχνίδια! Εξίσου σημαντικό είναι και ότι η εξάδα των αγώνων αυτών έχει βγάλει και ένα βελτιωμένο πρόσωπο της ομάδας. Όχι μόνο άξιζε να κερδίσει Asteras Aktor, Ατρόμητο, Μάλμε, ΠΑΟΚ και Πανσερραϊκό, όπου από πολύ έως… πάρα πολύ, σε μικρά η μεγάλα σημεία, ήταν ανώτερη των αντιπάλων της.

Αλλά αυτό αποτυπώθηκε και στα γκολ, με τις επικρατήσεις να έρχονται μέσω μιας «τριάρας», η οποία «μάτσαρε» το 1-4 στη Βέρνη και τη μεγαλύτερη σε εύρος φετινή νίκη του Παναθηναϊκού. Μαζί με άλλες τρεις φορές όπου σημείωσε από δύο τέρματα, ενώ αντιθέτως έμεινε «άσφαιρος» μόνο σε μια περίπτωση. Για την ιστορία, προηγουμένως, είχε σκοράρει δις μόνο απέναντι στην Σάμσουνσπορ και στην Κηφισιά...

Έβαλε και την τριάδα στο «κάδρο»

Μένοντας εντός των τεσσάρων γραμμών, είδαμε τον Παναθηναϊκό να παρατάσσεται ως επί το πλείστον είτε με 4-3-3 είτε με 4-2-3-1, από το πρώτο κιόλας επίσημο παιχνίδι του, στην Σκωτία κόντρα στη Ρέιντζερς. Συστήματα που είναι, άλλωστε, «συμβατά» και με τον Μπενίτεθ.

Αυτό πάντως δεν τον εμπόδισε να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό στην αναμέτρηση του Κυπέλλου, με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Εκεί όπου το «τριφύλλι» παρατάχθηκε με τριάδα στα μετόπισθεν και το 3-1-4-2 ως σχηματισμό, δείχνοντας πως ο ίδιος είναι διαλλακτικός σε αυτό το κομμάτι.

Άλλωστε, κάθε προπονητής «οφείλει» να έχει και ένα εναλλακτικό πλάνο, πέραν του βασικού του, το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει αν προκύψει ανάγκη ή παρουσιαστεί μια ευκαιρία με βάση τον αντίπαλο. Και, ο Παναθηναϊκός, το έχει πλέον και αυτό.

Ενεργοποίησε όλο το ρόστερ

Τα «καλά αποδυτήρια» αποτελούν το νούμερο ένα συστατικό επιτυχίας και είναι… θέσφατο για κάθε τεχνικό. Η «δικαιοσύνη» που - πρέπει να - δείχνει ως προς την διαχείριση του υλικού του είναι και αυτή που θα του αποδώσει καρπούς, εν τέλει.

Συνθήκη που συναντάμε και εδώ καθώς, είτε λόγω των πολλών προβλημάτων με τραυματίες - που θα «τσάκιζαν» άλλες ανάλογες προσπάθειες, σημειωτέον - είτε λόγω του κανονισμού του Κυπέλλου, αλλά και προφανώς προκειμένου να τους «μάθει» ο Ισπανός, οι περισσότεροι παίκτες του Παναθηναϊκού βρήκαν χρόνο συμμετοχής.

Για να ακριβολογήσουμε, με εξαίρεση τον Γιώργο Κυριόπουλο που είναι off από την αρχή της χρονιάς, αλλά και τον Σίριλ Ντέσερς ο οποίος είναι επίσης τραυματίας εδώ και αρκετό καιρό, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο οι «κομμένοι» Φίλιπ Μαξ και Τόνι Βιλένα - που ήταν πάντως στην αποστολή για τις Σέρρες - αλλά και ο τέταρτος γκολκίπερ Λουκάς Σταμέλλος!

Δεν πρόκειται για κάτι… απλό, ή δεδομένο, πολύ περισσότερο συνηθισμένο, ειδικότερα να αναλογιστούμε ότι μιλάμε για 35 ποδοσφαιριστές στο σύνολο τους. Με τους… 30 εξ αυτών, είτε μιλάμε για κάποια, λίγα, λεπτά είτε για συνεχόμενες συμμετοχές, να «ενεργοποιούνται». Να αισθάνονται μέρος του συνόλου, σημαντικοί στο κομμάτι που τους αναλογεί, για να προσφέρουν όχι μόνο μέσα στο χορτάρι αλλά και έξω από αυτό. Που, πιθανότατα, να είναι το ίδιο και περισσότερο χρήσιμο για το κλίμα και την «αύρα» της ομάδας.

Δίνει ελπίδα και όραμα

Η εικόνα του Παναθηναϊκού μέσα στο γήπεδο, είναι η μια πτυχή του θέματος. Θετική, με συγκεκριμένη στόχευση, με ξεκάθαρο πλάνο και φιλοσοφία, χωρίς απαραίτητα να γίνονται όλα σωστά ή το ίδιο καλά. Το γράψαμε και παραπάνω, άλλωστε. Όλα θέλουν τον χρόνο τους…

Η εικόνα του Μπενίτεθ στους πάγκους, στις συνεντεύξεις που δίνει, σε κάθε δημόσια παρουσία και εκφορά του λόγου του, είναι η άλλη, εξίσου μεγάλη επιτυχία των δύο συνεργαζόμενων πλευρών.

Είτε θυμίζοντας… προπονητή μπάσκετ, με συνεχείς οδηγίες, προτροπές, συμβουλές, όπως θέλετε πείτε τις αλλά και άμεση επίδραση, όπως φάνηκε ξεκάθαρα και στην περίπτωση του χθεσινού παιχνιδιού κόντρα στον Πανσερραϊκό με τον Τετέ! Νωρίτερα, δε, είχε κάνει κάτι ανάλογο με τον «αντ’ αυτού» Πέδρο Τσιριβέγια.

Είτε με τα «προσγειωμένα» λόγια του, όπως για παράδειγμα αμέσως μετά την «τριάρα», όπου φρόντισε να θυμίσει ότι το 3Χ3 αποτελεί απλά το ξεκίνημα μιας νέας προσπάθειας και πως θα έρθουν και οι… στραβές στη συνέχεια.

Ο παρονομαστής είναι κοινός και, παρότι φαντάζει πρόωρο, το συμπέρασμα έχει ήδη βγει. Ο νέος προπονητής του «τριφυλλιού» έχει κάνει τον κόσμο να πιστεύει και πάλι! Να θέλει να στηρίξει την προσπάθεια που καταβάλλει η αγαπημένη του ομάδα. Όχι σβήνοντας τα κακώς κείμενα του παρελθόντος, αλλά αποφασίζοντας να βρεθεί ξανά στο πλευρό της!

Το όλο «πακέτο» που φέρνει μαζί του, σε επίπεδο τίτλων και εμπειριών, αυτά που δείχνει ο «καθρέπτης» όλων, ο αγωνιστικός χώρος, αλλά και η… καψούρα των οπαδών του, συντελούν σε εικόνες όπως αυτών στις Σέρρες. Ή, στον Βόλο, με την εξίσου μεγάλη παρουσία. Και μας προϊδεάζουν για εκείνες από τα… προσεχώς, το οποίο είναι μια «κατάκτηση» του Μπενίτεθ.

Αντί επιλόγου…

Στο ντεμπούτο του 65χρονου κόουτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού, κόντρα στον Asteras Aktor, υπήρχε ένα μικρό, αυτοσχέδιο πανό. Στην Θύρα 6 του «Απόστολος Νικολαΐδης». Έγραφε λίγες λέξεις, αλλά περιέγραφε… τόσα πολλά.

«Viva la Rafalucion». Απλά και κατανοητά! Έναν μηνά μετά, αν μη τι άλλο, ο συγκεκριμένος οπαδός μπορεί να αισθάνεται ότι, η… επανάσταση που προσδοκούσε από την αγαπημένη του ομάδα και τον άνθρωπο ο οποίος την καθοδηγεί ναι μεν θέλει χρόνο, λαμβάνει όμως, ήδη, χώρα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.