Παναθηναϊκός: Η breakout σεζόν και τα ελκυστικά νούμερα του Γιάγκουσιτς

Οι «πράσινοι» προχώρησαν σε μια κίνηση με ξεκάθαρο βλέμμα τόσο στο παρόν όσο ,κυρίως, στο μέλλον, αποκτώντας τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς, έναν από τους πιο προβεβλημένους εκπροσώπους της νέας φουρνιάς του κροατικού ποδοσφαίρου. Η φετινή χρονιά αποτέλεσε το σημείο καμπής στην πορεία του, καθώς ήταν αυτή που τον καθιέρωσε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

