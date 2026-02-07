Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Συμπληρώθηκαν 45 χρόνια από τη μεγαλύτερη τραγωδία του ελληνικού αθλητισμού

Πλήθος κόσμου στο ετήσιο μνημόσυνο

Τα ονόματα των 21 θυμάτων

Συμπληρώνονται 45 χρόνια από τη μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και γενικότερα του ελληνικού αθλητισμού.

Στις 8 Φεβρουαρίου του 1981 είχε σημειωθεί το τραγικό γεγονός μετά το φινάλε του ματς ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στο παλιό «Γ. Καραϊσκάκης» που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 21 άνθρωποι.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (7/2) πραγματοποιήθηκε έξω από το γήπεδο του Ολυμπιακού, στο σχετικό μνημείο που υπάρχει, το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7.

Το «παρών» έδωσαν ασφαλώς όλα τα τμήματα του συλλόγου και πλήθος κόσμου.

Τα 21 θύματα

Παναγιώτης Τουμανίδης (14 ετών)

Κώστας Σκλαβούνης (16 ετών)

Ηλίας Παναγούλης (17 ετών)

Γεράσιμος Αμίτσης (18 ετών)

Γιάννης Κανελλόπουλος (18 ετών)

Σπύρος Λεωνιδάκης (18 ετών)

Γιάννης Σπηλιόπουλος (19 ετών)

Νίκος Φίλος (19 ετών)

Γιάννης Διαλυνάς (20 ετών)

Βασίλης Μάχας (20 ετών)

Ευστράτιος Λούπος (20 ετών)

Μιχάλης Κωστόπουλος (21 ετών)

Ζωγραφούλα Χαϊρατίδου (23 ετών)

Σπύρος Ανδριώτης (24 ετών)

Κώστας Καρανικόλας (26 ετών)

Μιχάλης Μάρκου (27 ετών)

Κώστας Μπίλας (28 ετών)

Αναστάσιος Πιτσόλης (30 ετών)

Αντώνης Κουρουπάκης (34 ετών)

Χρήστος Χατζηγεωργίου (34 ετών)

Δημήτριος Αδαμόπουλος (41 ετών)

