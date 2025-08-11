Με αφορμή την επικείμενη αποχώρηση του Γιώργου Μασούρα, ο Γιώργος Τσανάκας αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες του deal με την Αλ Καλίτζ. Αυτή η εξέλιξη, αλλά και η πώληση του Βέλντε, φέρνει τον Ολυμπιακό σε σημείο που πρέπει να κλείσει το τελευταίο κενό στα εξτρέμ και ιδιαίτερα στο αριστερό άκρο της επίθεσης.

Μετέφερε την πληροφορία στη συνέχεια πως οι Λιλ και Μπρεστ έχουν ρωτήσει την πλευρά του Γιαζίτσι για το ενδεχόμενο συνεργασίας, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός προτείνεται σε ομάδες της Γαλλίας και όχι μόνο.

Μίλησε για το θέμα του στόπερ και τη νέα περίπτωση που έχει προκύψει. Παίκτης με μεγαλύτερη εμπειρία, εν δυνάμει βασικός και που μπορεί να προσφέρει άμεσα, με τον Μάντσα να είναι τελείως διαφορετική υπόθεση αφού πρόκειται για πρότζεκτ.

Στάθηκε και στα αγωνιστικά ζητήματα και τις ιδιαιτερότητες που έχουν τα φιλικά στην Ιταλία με Νάπολι και Ίντερ για τους Πιρόλα, Έσε, αλλά και το ότι οι Έλληνες λιγοστεύουν στο ρόστερ αναφορικά με τη λίστα της UEFA.

