Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε κανονικά ο Ιωαννίδης

Ευχάριστα νέα έρχονται από την προπόνηση του Παναθηναϊκού, για τον Ρουί Βιτόρια, καθώς ο Φώτης Ιωαννίδης συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση των «πράσινων»

Ιωαννίδης

Ο Φώτης Ιωαννίδης φαίνεται να αφήνει οριστικά πίσω του, το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε, με τον Έλληνα διεθνή να μπαίνει κανονικά στο πρόγραμμα και να προπονείται μαζί με την υπόλοιπη ομάδα του Παναθηναϊκού, ενόψει της πολύ κρίσιμης αναμέτρησης με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, για τα προκριματικά του Europa League.

Μπορεί ο Ιωαννίδης θα μπήκε κανονικά στις προπονήσεις, όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο ο Ρουί Βιτόρια να του δώσει φανέλα βασικού στην αναμέτρηση με τους Ουκρανούς, όμως πλέον δεν αποκλείεται να βοηθήσει ερχόμενος από τον πάγκο. Στο αρχικό σχήμα αναμένεται και πάλι να πάρει θέση ο Κάρολ Σφιντέρσκι.

Ατομικό πρόγραμμα συνέχισε να ακολουθεί ο Τάσος Μπακασέτας.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φώτης Ιωαννίδης Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark