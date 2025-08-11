Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε κανονικά ο Ιωαννίδης

Ο Φώτης Ιωαννίδης φαίνεται να αφήνει οριστικά πίσω του, το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε, με τον Έλληνα διεθνή να μπαίνει κανονικά στο πρόγραμμα και να προπονείται μαζί με την υπόλοιπη ομάδα του Παναθηναϊκού, ενόψει της πολύ κρίσιμης αναμέτρησης με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, για τα προκριματικά του Europa League.



Μπορεί ο Ιωαννίδης θα μπήκε κανονικά στις προπονήσεις, όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο ο Ρουί Βιτόρια να του δώσει φανέλα βασικού στην αναμέτρηση με τους Ουκρανούς, όμως πλέον δεν αποκλείεται να βοηθήσει ερχόμενος από τον πάγκο. Στο αρχικό σχήμα αναμένεται και πάλι να πάρει θέση ο Κάρολ Σφιντέρσκι.

Ατομικό πρόγραμμα συνέχισε να ακολουθεί ο Τάσος Μπακασέτας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.