Έκλεισε στην ΑΕΚ ο Χαραλαμπόπουλος

Σε μία σημαντική κίνηση προχωράει η ΑΕΚ, με την «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ να έχει έρθει σε οριστική συμφωνία με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

Παίκτης της ΑΕΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, με την Ένωση να έχει συμφωνήσει σε όλα με τον παίκτη και πλέον μένουν μονάχα οι ανακοινώσεις, καθώς οι δύο πλευρές βρίσκονται σε ανταλλαγές εγγράφων.

Η Ένωση επιθυμούσε να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο της ομάδας και για τον Ντράγκαν Σάκοτα ο Χαραλαμπόπουλος ήταν ο ιδανικός για αυτόν τον ρόλο, με τον φόργουορντ να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 1+1 χρόνων.

Πλέον η ΑΕΚ για να κλείσει οριστικά το ρόστερ της νέας σεζόν, έχει στόχο να αποκτήσει ακόμη ένα γκαρντ, ένα 2-3άρι και άλλους δύο σέντερ, με τον Έχοντας να αποτελεί τον έναν εξ αυτών.

