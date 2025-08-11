Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το χρονοδιάγραμμα της νέας Τούμπας και την «απειλή»

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θέλησε σε πρώτο βαθμό να τοποθετηθεί άμεσα στα δυο από τα ζητήματα στα οποία έγινε αναφορά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Ερασιτέχνη αναφορικά με την πολύ μεγάλη υπόθεση της νέας Τούμπας.

Στους ισχυρισμούς του προέδρου του Α.Σ., Άλκη Ησαϊάδη, περί απειλητικού e-mail από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ, η τελευταία τόνισε πως επρόκειτο για επισήμανση αναφορικά με την εμπιστευτικότητα του μνημονίου, το οποίο θα διαβαζόταν μονάχα από τα μέλη του Δ.Σ. και τη δικηγόρο του Α.Σ.

Έπειτα, σε ό,τι αφορούσε στο κομμάτι του χρονοδιαγράμματος, η ΠΑΕ ανέφερε πως οι εγγυήσεις θα δοθούν σε διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή του νέου μνημονίου, με το χρονικό διάστημα να μπορεί να επεκταθεί και κατά 4 μήνες.



Αυτό, αν προκύψει καθυστέρηση απ’ οποιαδήποτε εμπλεκόμενη αρχή, δίχως υπαιτιότητα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και του ΑΣ ΠΑΟΚ καθώς και της μετέπειτα ιδρυθείσας εταιρείας ειδικού σκοπού

