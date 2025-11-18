Η αποθέωση Ρέτσου από Γιοβάνοβιτς: «Είναι παράδειγμα αφοσίωσης»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποθέωσε τον Παναγιώτη Ρέτσο για την αφοσίωσή του στην Εθνική ομάδα, απαντώντας σε ερώτηση του απεσταλμένου του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στην Ουγγαρία εν όψει του αποψινού αγώνα με τη Λευκορωσία, Σωτήρη Ταμπάκου, σχετικά με τον χρόνο συμμετοχής του με τη «γαλανόλευκη».

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός εξήρε τη στάση του στόπερ του Ολυμπιακού, ο οποίος παρότι είναι βασικός στην ομάδα του δεν είχε πολλά λεπτά συμμετοχής στα μεγάλα ματς της Εθνικής ομάδας στα προκριματικά, αλλά δεν παραπονέθηκε ποτέ και όταν χρειάστηκε ήταν πανέτοιμος να βοηθήσει.

