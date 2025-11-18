ΑΕΚ: Οι πιθανές αποχωρήσεις τον Ιανουάριο

Η χειμερινή μεταγραφική περίοδος απέχει λιγότερο από ενάμιση μήνα και δεδομένα η ΑΕΚ θα κάνει κινήσεις ενίσχυσης, έχοντας στοχεύσει στις θέσεις του δεξιού μπακ, του στόπερ, του εξτρέμ και πιθανώς και του φορ. Την ίδια ώρα, όμως, οι «κιτρινόμαυροι» θα επιχειρήσουν να αποσυμφορήσουν το ρόστερ και το… μισθολόγιό τους από παίκτες που είναι ξεκάθαρα εκτός πλάνων.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι Γενς Γιόνσον, Μόουζες Οντουμπάτζο και Σίμος Μήτογλου. Όλοι τους μένουν ελεύθεροι στο τέλος της σεζόν και είναι φανερό πως δεν υπολογίζονται από τον Μάρκο Νίκολιτς. Ο Δανός μέσος έχει παίξει όλα κι όλα 16 λεπτά, στα καλοκαιρινά προκριματικά του Conference League, με τελευταία εμφάνιση στις 7 Αυγούστου. Ο Άγγλος δεξιός μπακ έχει παίξει σε τρία ματς για 157 λεπτά συνολικά αλλά η πιο πρόσφατη συμμετοχή του ήταν στο ματς Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό στις 24 Σεπτεμβρίου, ενώ ο Έλληνας στόπερ έχει να παίξει από τις 9 Μαΐου και το ματς των playoffs με τον ΠΑΟΚ.

Η «Ένωση» θα τους… διευκολύνει εφόσον βρουν ομάδα και αποχωρήσουν στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, αφού είναι πασιφανές πως δεν έχουν μέλλον στην ομάδα. Διαφορετική είναι η περίπτωση του Άλεξ Κάλενς, που λόγω προβλήματος υγείας δεν έχει αγωνιστεί από τις 24 Νοεμβρίου του 2024 και την ήττα με 4-1 από τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ τού είχε προτείνει να αναλάβει ρόλο σκάουτ στη Λατινική Αμερική, αλλά ο 33χρονος Περουβιανός στόπερ ελπίζει ότι θα καταφέρει να ξαναπαίξει μπάλα. Το καλοκαίρι μένει ελεύθερος και μένει να φανεί αν θα εξαντλήσει το συμβόλαιό του.

