Η aggressive άμυνα του Ολυμπιακού και η αμυντική φιλοσοφία του Παναθηναϊκού

Η αμυντική φιλοσοφία είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, δύο από τις κορυφαίες ομάδες του ελληνικού μπάσκετ. Παρά το γεγονός ότι και οι δύο ομάδες βασίζονται στην ομαδική προσπάθεια, οι προσεγγίσεις τους διαφέρουν αρκετά, τόσο σε επίπεδο τακτικής όσο και στη φιλοσοφία που υιοθετούν στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού.

Άμυνα Παναθηναϊκού

Η άμυνα του Παναθηναϊκού χαρακτηρίζεται από έμφαση στην επικοινωνία και τις συνεργασίες. Δεν επιλέγουν μια ultra-aggressive προσέγγιση, κάτι που σημαίνει πως δεν επιδιώκουν τη συνεχόμενη πίεση στον αντίπαλο σε όλο το γήπεδο. Αντιθέτως, προτιμούν να εστιάσουν στην καλή οργάνωση και την ταχύτητα στις περιστροφές. Αυτή η προσέγγιση είναι εξαιρετικά αποτελεσματική στην αντιμετώπιση των spot-up εκτελέσεων, καθώς η άμυνα του Παναθηναϊκού καταφέρνει να μειώσει το χρόνο που χρειάζεται για να καλύψει χώρους μετά από γρήγορες πάσες του αντιπάλου.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.