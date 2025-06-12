Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Πένυ Ρόγκα, στη γυναικεία ομάδα βόλεϊ, για την αγωνιστική σεζόν 2025-2026.

Η Πένυ Ρόγκα επιστρέφει όπως είχε υποσχεθεί και φέτος θα είναι στον Παναθηναϊκό καθώς έχει συμβόλαιο… καρδιάς με τον Σύλλογο!

Η έμπειρη λίμπερο προετοιμάζεται για να δώσει εκ νέου «μάχες» μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έπειτα από τη μεγάλη της νίκη κόντρα στον καρκίνο.

Σε δήλωση της στο www.pao1908.com αναφέρει: «Ένα χρόνο πριν είχα δώσει μια υπόσχεση! Ότι θα νικήσω τον καρκίνο και θα επιστρέψω στην ομάδα της καρδιάς μου για να σηκώσουμε παρέα με τον κόσμο μας κι άλλα πρωταθλήματα! Είμαι εδώ και είμαι έτοιμη για κάθε πρόκληση! Καλή σεζόν με υγεία και πολύ βόλεϊ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.