O Παναθηναϊκός εξετάζει την πιθανότητα απόκτησης του Λιβάι Γκαρσία

Ο Νίκος Αθανασίου ανέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 πως ο άλλοτε εξτρέμ της ΑΕΚ, από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Λιβάι Γκαρσία, είναι ένας εκ των 2-3 παικτών που έχουν ξεχωρίσει οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού για το αριστερό «φτερό» για την επίθεση.

Ο ρεπόρτερ των «πράσινων» τόνισε πως ο 28χρονος ποδοσφαιριστής έχει μεταφέρει προς τους ανθρώπους της Σπαρτάκ Μόσχας να μετακινηθεί σε κάποια άλλη χώρα, σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα και αυτό αποτελεί «πάτημα» για το «τριφύλλι».

«Έχουν ψαχτεί για την περίπτωσή του στον Παναθηναϊκό» πρόσθεσε…

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