Το Ισραήλ έμαθε από ανάρτηση του Τραμπ ότι ακυρώθηκε το κοινό πλήγμα κατά του Ιράν, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα

Για ώρες το Ισραήλ βρέθηκε σε κατάσταση αβεβαιότητας σχετικά με την προγραμματισμένη κοινή επίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, καθώς η ισραηλινή ηγεσία δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ακυρώσει το πλήγμα, σύμφωνα με ανώτερους αμυντικούς και διπλωματικούς αξιωματούχους που επικαλείται το ισραηλινό Channel 12.

«Για ώρες βρισκόμασταν σε πραγματική αβεβαιότητα. Ο πρόεδρος Τραμπ μάς άφησε στο σκοτάδι. Ανώτεροι αξιωματικοί ενημερώνονταν για τις εξελίξεις από τις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι πληροφορήθηκαν επίσης την ακύρωση της επίθεσης από ανάρτηση του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Αρχικά, η ισραηλινή πλευρά εκτίμησε ότι επρόκειτο για παραπλανητικό ελιγμό με στόχο να εφησυχάσει το Ιράν. Ωστόσο, αφού επικοινώνησε με Αμερικανούς αξιωματούχους, επιβεβαιώθηκε ότι ο Τραμπ είχε πράγματι αλλάξει την απόφασή του.

«Τη στιγμή που μειώνουμε το επίπεδο συναγερμού, χρειάζεται πολύς χρόνος για να αναδιοργανωθούμε. Είναι απογοητευτικό να δεσμεύουμε όλους τους πόρους μας σε ένα μέτωπο και στη συνέχεια να διαπιστώνουμε ότι βρισκόμασταν σε ύψιστη επιφυλακή χωρίς λόγο. Δεν καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο τελικός στόχος του προέδρου», ανέφερε ακόμη ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Παρά την αναβολή της επιχείρησης, το Channel 12 μεταδίδει ότι το Ισραήλ εκτιμά πως ο Τραμπ μπορεί να αλλάξει εκ νέου στάση ανά πάσα στιγμή και, για τον λόγο αυτό, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής.



Πηγή: skai.gr

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