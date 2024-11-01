Grand Prix Βραζιλίας: Ποινή πέντε θέσεων για τον Φερστάπεν

Ακόμα πιο δύσκολο γίνεται το έργο του Μαξ Φερστάπεν για τη νίκη στο Grand Prix της Βραζιλίας, εν μέσω της μεγάλης μάχης που δίνει με τον Λάντο Νόρις για τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή.

Ο Ολλανδός πιλότος και οι μηχανικοί της Red Bull αποφάσισαν να αλλάξουν τη μονάδα ισχύος στην RB20 του τρεις φορές παγκόσμιου πρωταθλητής, με αποτέλεσμα να δεχθεί ποινή πέντε θέσεων στον κυριακάτικο αγώνα της Βραζιλίας.

Ο λόγος είναι πως αυτός ήταν ο 5ος κινητήρας που χρησιμοποιεί ο Μαξ στη φετινή σεζόν, με αποτέλεσμα να υπερβεί τους κανονισμούς. Έτσι λοιπόν, ο Φερστάπεν θα εκκινήσει πέντε θέσεις πιο πίσω από αυτή που θα καταλάβει στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου.

