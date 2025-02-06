Λογαριασμός
Γουίλιαν η επιστροφή: Ξανά στη Φούλαμ και με τη βούλα

Ο Γουίλιαν επιστρέφει στο αγαπημένο του Λονδίνο και θα καταγράψει δεύτερη θητεία στο «Craven Cottage» - Η Φούλαμ επισημοποίησε τη νέα συνεργασία τους

Ο Γουίλιαν επιστρέφει στο αγαπημένο του Λονδίνο και θα καταγράψει δεύτερη θητεία στο «Craven Cottage».

Η Φούλαμ επισημοποίησε τη νέα συνεργασία τους για το επόμενο εξάμηνο, με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ να καταφέρνει να βρεθεί πάλι στο κορυφαίο πρωτάθλημα, παρά τη μετριότατη, έως κακή παρουσία του στην Stoiximan Super League.

