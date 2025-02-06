Παναθηναϊκός: Ανατροπή δεδομένων και φουλ… για ψηλό οι «πράσινοι»

Ο Παναθηναϊκός δίνει μία πολύ κρίσιμη «μάχη» κόντρα στην Εφές ενώ την άλλη εβδομάδα ακολουθεί το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο Εργκίν Αταμάν ανακοίνωσε σε δηλώσεις του ότι ο Κώστας Αντετοτκούνμπο δεν θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό και είναι σε αναζήτηση ομάδας. Αυτό αλλάζει τα δεδομένα καθώς οι «πράσινοι» είχαν αποφασίσε ότι δεν θα πάρουν σέντερ, μιας και η αγορά δεν τους καλύπτει.

