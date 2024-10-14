Γκραντ: «Παίζει γρήγορα η Παρί, οφείλουμε να προσέξουμε»

«Στη Euroleague αν δεν προσέξεις, χάνεις...». Τάδε έφη Τζέριαν Γκραντ για να δείξει πως στον Παναθηναϊκό AKTOR θ' αντιμετωπίσουν με την ορθή νοοτροπία την Παρί στο πρώτο παιχνίδι της «διαβολοβδομάδας» που ξεκινά για την κορυφαία μπασκετική Λίγκα της Ευρώπης.



ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

«Κάθε παιχνίδι έχει σημασία, σε κάθε ματς αν δεν είσαι προσεκτικός μπορείς να ηττηθείς. Αυτή είναι η Euroleague. Η Παρί κατέκτησε το δικαίωμα να είναι στη διοργάνωση και θα πρέπει να εμφανιστούμε έτοιμοι» είπε ο point guard του «τριφυλλιού» κατά την αναχώρηση της αποστολής για την πόλη του φωτός.Ερωτηθείς για όσα μπορεί να έχουν δει οι «» από τους Γάλλους ώστε να γνωρίζουν με τι έχουν να κάνουν, ο Γκραντ σχολίασε: «Απ’ όσα έχουμε δει είναι γρήγορη ομάδα και θα πρέπει να προσέχουμε να έχουμε γρήγορες επιστροφές. Αυτό θα είναι το σκεπτικό μας».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.