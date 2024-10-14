bwinΣΠΟΡ FM 94,6: Παίζει την καλύτερη μπάλα και στις μετρήσεις

Δυναμική συνεχίζεται η πορεία του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 με το αθλητικό ραδιόφωνο του Ομίλου ΣΚΑΪ να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των μετρήσεων ακροαματικότητας με μερίδιο 9,62% επί των ακροατών που αντιστοιχεί σε 207.000 άτομα (χρονική περίοδος 08/07/2024-29/09/2024). Σύμφωνα με την έρευνα που διενεργείται από την MRB HELLAS S.A. και την Global link S.A. για λογαριασμό της ΑΕΜΑΡ.

Στα επιμέρους κοινά τα ποσοστά για το κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο είναι ακόμα υψηλότερα σημειώνοντας 12% και 12,3% στις ηλικίες 35-44 και 45-54 αντίστοιχα.

Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 είναι κυρίαρχος στην αθλητική ενημέρωση παραμένοντας πρώτος στις προτιμήσεις του ανδρικού κοινού με μερίδιο 18% και 192.000 ακροατές.

Επιπλέον, διαθέτει και το πιο πιστό κοινό αφού για 30.000 ακροατές ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 αποτελεί τη μοναδική ραδιοφωνική επιλογή!

Όταν πρόκειται για αθλητική ενημέρωση η επιλογή είναι μία, bwinΣΠΟΡ FM 94,6! Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και συνεχίζουμε, δυναμικά και αθλητικά!



Πηγή: skai.gr

