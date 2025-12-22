Ο Πεπ Γκουαρντιόλα έδωσε τριήμερη άδεια στους παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι για τις γιορτές, αλλά τους ξεκαθάρισε πως όποιος... παραφάει αυτές τις μέρες, θα δει τα επόμενα παιχνίδια από την κερκίδα ή την τηλεόραση. Ούτε καν από τον πάγκο!

«Κάθε παίκτης ζυγίζεται. Επιστρέφουν στις 25 και θα είμαι εκεί για να ελέγχω πόσα κιλά θα πάρουν και να διαπιστώσω εάν θα είναι υπέρβαροι. Μόλις επιστρέψουν μετά από τρεις ημέρες, θέλω να δω πώς θα είναι. Μπορούν να φάνε, αλλά θέλω να τους ελέγξω. Πρέπει να κάνω μια επιλογή για τον αγώνα (27 Δεκεμβρίου) εναντίον της Νότιγχαμ Φόρεστ. Φαντασθείτε έναν παίκτη που τώρα είναι... τέλειος, αλλά θα γυρίσει με τρία κιλά παραπάνω. Θα μείνει στο Μάντσεστερ. Δεν θα ταξιδέψει για τον αγώνα με την Νότιγχαμ Φόρεστ», ανέφερε ο προπονητής της Σίτι, που είναι στο -2 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Ο Γκουαρντιόλα είναι αμείλικτος σε θέματα φυσικής κατάστασης. Το 2022 είχε επικρίνει δημόσια τον Κάλβιν Φίλιπς επειδή είχε επιστρέψει από τις διακοπές μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο αρκετά πιο βαρύς και έκτοτε έπεσε στην ιεραρχία και έχασε τη θέση του στην ομάδα, μέχρι τελικά να αποχωρήσει.

«Έχω μάθει από την Αγγλία, από τότε που ήλθα, ότι όσες περισσότερες ημέρες μπορείς να έχεις ρεπό, τους δίνεις. Το πρόγραμμα είναι τόσο σφιχτό και οι παίκτες πρέπει να το ξεχάσουν. Την στιγμή του αγώνα θα είναι φρέσκοι. Οι παίκτες πρέπει να πάνε με τις οικογένειές τους και να ξεχάσουν το ποδόσφαιρο. Είναι καλό. Για αυτούς να βλέπουν τον προπονητή κάθε ημέρα, είναι δύσκολο», τόνισε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.