Με μία πολύ σημαντική απουσία θα ταξιδέψει ο Παναθηναϊκός στο Κάουνας, για το ματς με τη Ζάλγκιρις στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Euroleague (23/12, 20:00).

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Σλούκας ταλαιπωρείται ξανά από ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο, τις οποίες είχε αντιμετωπίσει και τις προηγούμενες ημέρες, μετά το «διπλό» επί της Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη.

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» έσφιξε τα δόντια ώστε να αγωνιστεί στο κρίσιμο ματς με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ξεκουράστηκε στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, όμως οι ενοχλήσεις συνεχίζονται, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αποστολής για το Κάουνας.

Πλέον, ο Σλούκας θα μείνει στην Αθήνα για θεραπείες, με στόχο να είναι έτοιμος για το ματς με τον Ολυμπιακό στις 2 Ιανουαρίου, για τη 19η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.