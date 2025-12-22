Στο... πνεύμα των ημερών, ένας φίλος του ΠΑΟΚ έδωσε το δικό του ξεχωριστό χρώμα στις κερκίδες της Τούμπας στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (2-0) για τη Stoiximan Super League.

Όχι, δεν έβαλε απλώς ένα σκουφί, όπως κάνουν αρκετοί αυτές τις μέρες. Αντίθετα, ντύθηκε Χριστουγεννιάτικο Δέντρο, από την κορυφή ως τα... νύχια.

Πέρα από την... πρασινάδα του ελάτου, φόρεσε κορδέλα και λαμπάκια, ενώ φυσικά δεν παρέλειψε να ολοκληρώσει το λουκ φορώντας και ένα άστρο φωτεινό στο κεφάλι του.

