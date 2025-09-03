Παναθηναϊκός: Το κίνητρο του Σλούκα είναι πάντοτε φόβητρο για τον αντίπαλο

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν με τους «πράσινους» να έχουν πολλές απουσίες εξαιτίας των υποχρεώσεων με τις Εθνικές τους ομάδες. Η Εθνική Ελλάδος βασίζεται στο Τριφύλλι και έχει 5 παίκτες στο ρόστερ της. Συγκεκριμένα έχει τους Σλούκα, Μήτογλου, Καλαϊτζάκη, Τολιόπουλο και Σαμοντούροφ.

Ο αρχηγός του Τριφυλλιού δείχνει το πόσο θέλει να διακριθεί με την Εθνική ομάδα, καθώς αυτό πιθανότατα να είναι το τελευταίο του τουρνουά με την «επίσημη αγαπημένη».

