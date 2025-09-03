Παναθηναϊκός: Οι «κομμένοι» της λίστας και το μήνυμα Βιτόρια για το Europa League

Με σαφείς αγωνιστικές προτεραιότητες και ξεκάθαρη ιεραρχία, ο Ρουί Βιτόρια κατέθεσε την ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού για το Europa League, αφήνοντας εκτός τέσσερις ποδοσφαιριστές που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσαν να διεκδικήσουν χρόνο συμμετοχής.

Ξεχωρίζουν οι περιπτώσεις του Τιν Γεντβάι και του Μίλος Πάντοβιτς. Ο Κροάτης αμυντικός φαίνεται να βρίσκεται χαμηλά στις επιλογές για το κέντρο της άμυνας, ενώ ο Σέρβος μεσοεπιθετικός, αν και προστέθηκε πρόσφατα στο ρόστερ, δεν υπολογίζεται για τα πρώτα ευρωπαϊκά ματς.

Εκτός πλάνων έμειναν επίσης οι Αλεξάντερ Γερεμέγεφ και Ντάνιελ Μαντσίνι, με τον Πορτογάλο τεχνικό να δείχνει πως έχει καταλήξει σε συγκεκριμένο κορμό για τη διοργάνωση. Η απουσία τους από τη λίστα υποδηλώνει πως δεν βρίσκονται αυτήν τη στιγμή στο προσκήνιο των αγωνιστικών επιλογών. Για τον πρώτο, εξάλλου, δεν αποκλείεται σύντομα να υπάρξουν και εξελίξεις γύρω από το μέλλον του.

Αντίθετα, παίκτες-κλειδιά όπως οι Σάντσες, Ταμπόρδα και Ντέσερς συμπεριλήφθηκαν κανονικά, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο που αναμένεται να έχουν στην ευρωπαϊκή πορεία του «τριφυλλιού». Η παρουσία τους θεωρείται καθοριστική για την εφαρμογή του πλάνου που έχει σχεδιάσει ο Βιτόρια.

Αναλυτικά η λίστα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κυριακόπουλος, Μπρέγκου, Φικάι.

