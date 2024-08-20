Γκαγκάτσης: «Ας αφήσουμε την ΚΕΔ να δουλέψει» - Τι είπε για Εθνική, Κύπελλο και τους ιδιοκτήτες των «4»

Η εκπομπή «Δίκη στον ΣΚΑΪ» επέστρεψε με την έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Stoiximan Super League και ο Μάκης Γκαγκάτσης, μερικές μέρες μετά την εκλογή του στην κεφαλή της ΕΠΟ, μίλησε για τα πάντα.

Για το αν επηρεάστηκε ψυχολογικά ο Σιδηρόπουλος:

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας διεθνής διαιτητής μπορεί αν επηρεαστεί από κάτι τέτοιο. Είπα στους διαιτητές να αφήσουν έξω από το μυαλό τους τα δημοσιεύματα και τις ανακοινώσεις και να μείνουν συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι. Όλοι οι διαιτητές που έχουν επηρεαστεί από πρόσωπα και ομάδες έχουν εξαφανιστεί από τη διαιτησία. Η κάθε ομάδα έχει τη δική της πολιτική. Και ο Παναθηναϊκός ήταν δυσαρεστημένος από την επιλογή του διαιτητή, όπως και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Ανάλογα με τα γυαλιά που φορά ο καθένας, βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Από αύριο το βράδυ θα αρχίσει η ανάλυση των αμφισβητούμενων φάσεων και θα ανέβει στο youtube. Σήμερα με ενημέρωσε ο Λανουά για αυτό. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει δυσαρέσκεια, η ΚΕΔ θα αξιολογήσει όλους τους διαιτητές και το αν έκαναν λάθη και αν θα τιμωρηθούν. Αν έκανε λάθος ο Σιδηρόπουλος θα το ελέγξει η ΚΕΔ».

Για τον παρατηρητή Κουκουλάκη στο ματς του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα Τρίπολης και την κοινή τους δικαστική μάχη με τον Σιδηρόπουλο:

«Οι ορισμοί έγιναν από τον Λανουά. Δεν το ήξερα ούτε εγώ αυτό. Δεν γνωρίζω την υπόθεση».

Για το μήνυμα στους διαιτητές «κλείστε τα αυτιά σας» και την πολιτική των ομάδων:

«Πρέπει να γίνει κάτι με τα ΜΜΕ που φωνάζουν. Τα δημοσιεύματα που στοχοποιούν διαιτητές να στέλνονται στον ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα και εφόσον προκαλούν τη βία θα τιμωρούνται σύμφωνα με το 41ΣΤ. Αν και νέα διοίκηση να είστε σίγουρος ότι αυτό είναι κάτι που θα το επισπεύσουμε και θα προστατεύσουμε τους διαιτητές. Εντός αγωνιστικού χώρου ο πειθαρχικός κώδικας έχει αλλάξει. Ζητήθηκε οι διαιτητές να γράφουν στο φύλλο αγώνας το τι πραγματικά συμβαίνει».

Για τη συνομιλία Θεοδωρίδη και Καλαθενού με Σιδηρόπουλο:

«Ήταν κάποιος από τους δύο κατηγορούμενος στο Koriopolis. Ήταν κάτι που έγινε πριν 12 χρόνια και δεν έχω να σχολιάσω κάτι».

Για τις αποφάσεις των διαιτητών στα παιχνίδια ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακού:

«Αισθάνομαι σαν πρόεδρος της ΚΕΔ αυτή τη στιγμή. Δεν θα ασχοληθώ με τους ορισμούς, ούτε με τιμωρίες γιατί υπεύθυνη είναι η ΚΕΔ. Ο καθένας κρίνει ανάλογα με τα γυαλιά του, βλέπει».

Για την απουσία Διαμαντόπουλου - Μανούχου από τον πίνακα διαιτητών:

«Σεβαστή η άποψη Μπαλτάκου. Είναι λογικό το ερώτημα του. Ήρθε προετοιμασμένος ο Λανουά. Έπρεπε να έχει βγει ο Ευθυμίαδης από πέρυσι αλλά λάθη γίνονται. Οι πίνακες παρατηρητών έχουν μείνει ίδιοι και υπάρχουν διαφορές στη Σούπερ Λιγκ 1. Ο Παππάς παρέμεινε στην ίδια κατηγορία, δεν μπήκε υπό τη διοίκηση της νέας ΕΠΟ. Στη Σούπερ Λιγκ 2 είναι ελάχιστες οι διαφορές. Δεν μπορώ να σχολιάσω. Ήταν εκπαιδευτής ο Παπουτσέλης και έμεινε. Η ΚΕΔ αυτή δεν έβαλε τον Παππά απλά παρέμεινε στην κατηγορία».

Για τις φήμες για τη σύμπραξη με τον Ολυμπιακό:

«Πώς; Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός με στήριξε, πρέπει να ρωτήσετε τον Ολυμπιακό. Διοικώ την ΕΠΟ μόνος μου χωρίς συμπράξεις με πρόσωπα δικής μου επιλογής χωρίς δέσμευση και εξάρτηση από κανέναν. Ήμουν τόσα χρόνια στον ΠΑΟΚ και μπορεί να μη με θέλουν για αυτό οι ΑΕΚ και Παναθηναϊκός».

Για τις παλαιότερες δηλώσεις του περί υπαλλήλου/εντολοδόχου Αυγενάκη στον Ολυμπιακό:

«Πρέπει να σχολιάσω τη συνέντευξη που έχω δώσει το 2020; Δεν μπορεί να πάρει την αθλητική δικαιοσύνη από την ΕΠΟ και να τη δώσει στη Λίγκα. Στις καταστατικές αλλαγές δεν συμπεριλαμβάνεται κάτι τέτοιο. Δεν θα αλλάξει κάτι».

Για τη συνεργασία με τον Μαρινάκη:

«Συνεργαζόμαστε μέχρι στιγμής καλά. Δεν έχω κάποιο παράπονο από τον πρόεδρο της Λίγκας. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Έχουμε καλή συνεργασία σε όλα τα θέματα».

Για το πως θα πείσει όσους δεν τον ψήφισαν:

«Ένα είναι το πρωτάθλημα. Ο κάθε ιδιοκτήτης ομάδας είναι μέσα σε ένα σύστημα μιντιακό, αθλητικό, πολιτικό, επιχειρηματικά. Κινείται σε τέσσερα πεδία που είναι αλληλένδετα το ένα με το άλλο και ο καθένας προσπαθεί να επιβάλλει τα θέλω του μέσω αυτών».

Για το ποια ιδιότητα υπερισχύει, του προέδρου της ΕΠΟ και του ΠΑΟΚ:

«Υπερισχύει η ιδιότητα μου ως πρόεδρος της ΕΠΟ. Δεν θα αρνηθώ ότι είμαι ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει παρθενογένεση. Η διοικηση ήρθε να αλλάξει τα πράγματα προς το καλύτερο. Από τη μια ο Ολυμπιακός που τραβάει το σχοινί, οπως και ο Παναθηναϊκός. Το πρωτάθλημα είναι ένα και πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι περισσότερα μας ενώνουν παρά μας χωρίζουν. Η διαιτησία είναι το μεγαλύτερο ζήτημα αλλά ήρθαν τρεις άνθρωποι. Ας τους αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους και θα κριθούν. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει πίεση στους τέσσερις μεγάλους ο καθένας για τους λόγους του όπως και στον Άρη αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η πίεση αυτή να γίνεται προϊόν τοξικότητας και να δηλητηριάζονται όλοι και όλα. Ο καλύτερος στο τέλος της χρονιάς να πάρει το πρωτάθλημα».

Για το αν υπάρχει πολιτικό όνομα που δεν τον θέλει:

«Δεν με νοιάζει. Το πολιτικό σύστημα που ανέφερα είναι ότι οι επιχειρηματίες έχουν και τις επαφές τους στην πολιτική σκηνή».

Για το πως θα πείσει να συνεργαστούν οι μεγάλοι:

«Το πρώτο βήμα έγινε με την επιλογή της υπάρχουσας ΚΕΔ».

Για την επιλογή Ιβάν Γιοβάνοβιτς και το προπονητικό:

«Τα κλειδιά δόθηκαν στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που ήταν η μοναδική επιλογή. Ο στόχος είναι να βρεθούμε στο Παγκόσμιο Κυπελλο και να αγαπήσουμε τη γαλανόλευκη ξανά. Το προπονητικό κέντρο είναι μια παρακαταθήκη που πρέπει να αφήσει αυτή η ΕΠΟ. Έχει γίνει μια συζήτηση με το Ελληνικό και με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη για την Παιανία. Η χρηματοδότηση είναι στα 14,5 εκατομμύρια ευρώ από τη UEFA και τη FIFA. Αυτά μπορεί να διαθέσει η ΕΠΟ. Έχει επισκεφθεί ήδη μηχανικός για να δούμε τι χρειάζεται να γίνει αν υπάρξει συμφωνία. Για να είμαι εκτελεστικός πρόεδρος, πρέπει να το δηλώσω και θα το κάνω. Δεν θα καθίσω σε μια ΕΠΟ αν δεν αμείβομαι. Είμαι 41 και έχω μια οικογένεια».

Για τους παίκτες που δεν αμείβονται αν οι ομάδες χρεωκοπούν:

«Είναι ένα θέμα που μας ταλανίζει χρόνια. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου ανήκει δυο μέλη του ΠΣΑΤ θα συζητηθεί. Κάθε υπόθεση είναι ξεχωριστή. Είναι από τις προτεραιότητες της διοίκησης. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Είναι κάτι που με βασανίζει. Πρέπει το κράτος να αναλάβει το χρέος του και να εκκαθαριστούν οι παλιές ΠΑΕ. Δεσμεύομαι ότι άμεσα θα ξεκινήσω συζήτηση για να βρεθεί λύση που θα ικανοποιεί τους παίκτες και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους».

Για τις πληρωμές διαιτητών:

«Για να έρχονται ξένοι διαιτητές θα πρέπει να αμείβονται στην ώρα τους. Σαφώς και οι διαιτητής θα πρέπει να αμείβονται άμεσα».

Για την έδρα στα δυο επόμενα παιχνίδια της Εθνικής:

«Τα παιχνίδια θα γίνονται στο Καραϊσκάκης δωρεάν. Στην ΑΕΚ ήταν 60.000 και 20.000 για κάθε προπόνηση. Η ΕΠΟ θα γλιτώσει 300.000 ευρώ στα δύο αυτά παιχνίδια. Στο ΟΑΚΑ θα γίνει το ματς με την Αγγλία. Ο τελικός θα γίνει με κόσμο στις 17 Μαϊου. Το ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός».

Για τη συνεργασία με τον Καραπαπά:

«Έχω συνεργασία όπως έχω με όλους τους προέδρους και τους αντιπροέδρους των ομάδων».

Για τις ποινές για τη συμπεριφορά των οπαδών:

«Λειτούργησαν οι ποινές».

Για το τι θα ήθελε να του πιστώσουν στο τέλος της θητείας του:

«Η ισονομία ότι έγιναν τέσσερα δίκαια πρωταθλήματα γιατί η ΚΕΔ έκανε δουλειά».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.