Μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό ο Φακούντο Πελίστρι

Ο Τάσος Νικολογιάννης επικαλούμενος πληροφορίες από την Αγγλία μετέδωσε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 πως ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μια ανάσα από τον Φακούντο Πελίστρι

Παναθηναϊκός Πελίστρι

Μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο Φακούντο Πελίστρι, όπως μετέδωσε ο Τάσος Νικολογιάννης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, επικαλούμενος πληροφορίες από την Αγγλία! Κάτι, ωστόσο, που, όπως τόνισε ο ρεπόρτερ, δεν επιβεβαιώνεται από τους «πράσινους», οι οποίοι από χθες, θυμίζουμε, έχουν διαψεύσει τα πάντα.

Στο Νησί, υπογράμμισε, επιμένουν οι Άγγλοι για Φακούντο Πελίστρι και Παναθηναϊκό και πάνε, πλέον, το θέμα ένα βήμα παραπέρα.

Συγκεκριμένα, γνωστός λογαριασμός στο Χ, που ασχολείται με τα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το ''MANUTD SOURCES'', τονίζει πως υπάρχει συμφωνία τόσο του Πελίστρι όσο και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τον Παναθηναϊκό και ο παίκτης έρχεται, μάλιστα, την Τρίτη (19/08) κιόλας στην Ελλάδα!

Στο δημοσίευμα τονίζεται ότι ο Παναθηναϊκός θα δώσει στους «κόκκινους διάβολους» συνολικά 10 εκατ. λίρες (περίπου 12 εκατ. ευρώ), τις 8,6 «μπροστά», συν 1,4 σε δόσεις. Και αναφέρεται ακόμη ότι ο Πελίστρι θα αποχαιρετήσει αύριο τους συμπαίκτες του στην αγγλική ομάδα και θα πετάξει για Ελλάδα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του!

Θυμίζουμε ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σιρά έγραψε πριν από μερικές ώρες πως ο 22χρονος δεξιοπόδαρος εξτρέμ απέχει μια ανάσα από τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, αποκαλύπτοντας πως στις διαπραγματεύσεις και στην πιθανή συμφωνία των δύο ομάδων, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα διατηρήσει ένα σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης (40%) του ποδοσφαιριστή, ενώ είχε προηγηθεί και το δημοσίευμα του SkySports, που έκανε λόγο για προχωρημένες συζητήσεις.

Επαναλαμβάνουνε, πάντως, ότι από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν διαρρέεται το παραμικρό, τη στιγμή, όπως προαναφέραμε, που από χθες διέψευσαν την ονοματολογία των τελευταίων ωρών.

