Την απόφαση να αλλάξει τη... ρουτίνα της ομάδας του, αλλά για συγκεκριμένο λόγο, πήρε ο Λουτσιάνο Σπαλέτι ενόψει του εκτός έδρας αγώνα της Γιουβέντους με τη Νάπολι την ερχόμενη Κυριακή.

Ο έμπειρος τεχνικός έδωσε εντολή η αποστολή να μην ταξιδέψει στην πόλη της Νάπολη από την προηγούμενη ημέρα, όπως συμβαίνει στα περισσότερα ματς μακριά από το Τορίνο. Οι «μπιανκονέρι» θα πετάξουν την Κυριακή το πρωί με αεροπλάνο για τον ιταλικό Νότο, θα καταλύσουν για λίγες ώρες ξεκούρασης σε ξενοδοχείο και έπειτα θα πάνε στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα».

Υπήρχε, όμως, σοβαρός λόγος όπου ο Σπαλέτι προχώρησε σε αυτή την αλλαγή. Συχνά-πυκνά και λόγω της τεράστιας αντιπαλότητας, οπαδοί της Νάπολι πηγαίνουν τα ξημερώματα έξω από το ξενοδοχείο της Γιουβέντους, όπου τραγουδούν συνθήματα και πετούν πυροτεχνήματα. Αποτέλεσμα αυτού, οι παίκτες της «Γηραιάς Κυρίας» να μην κοιμούνται σωστά και να μην ξεκουράζονται κατάλληλα.

Κάπως έτσι, o 63χρονος αποφάσισε να ταξιδέψει αυθημερόν η αποστολή της Γιουβέντους, να αποφύγει οποιαδήποτε ταλαιπωρία και να είναι πιο... φρέσκια ενόψει του ματς της Κυριακής.

