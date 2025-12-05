Έντονη είναι η δυσαρέσκεια στη Φενέρμπαχτσε, μετά και την αναβολή της χθεσινής αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που έπληξαν και συνεχίζουν να πλήττουν την Αττική.



Στην επίσημη ιστοσελίδα των πρωταθλητών Ευρώπης, αυτό γίνεται διακριτό, αφού το μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου και υπεύθυνος της ομάδας, Τζεμ Τσιριτσί, με επίσημη δήλωσή του, ξετύλιξε το κουβάρι των χθεσινών εξελίξεων, ενώ τόνισε ότι αν διεξαχθεί κανονικά το αποψινό ματς του Παναθηναϊκού ΑKTOR με τη Βαλένθια, τότε ο λόγος της χθεσινή αναβολής, δεν θα είναι οι καιρικές συνθήκες.



Αναλυτικά:



«Δύο ώρες πριν από τον αγώνα, οι υπεύθυνοι της Ευρωλίγκας μας είπαν ότι ο αγώνας ακυρώθηκε και αναβλήθηκε για μεταγενέστερη ημερομηνία λόγω της απόφασης ασφαλείας που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Αναλάβαμε δράση και συναντηθήκαμε με όλες τις αρχές. Τουλάχιστον κάναμε μια πρόταση να διεξαχθεί ο αγώνας αύριο (σήμερα).



Ωστόσο, η πρόταση αυτή απορρίφθηκε επειδή οι ομάδες της ίδιας πόλης (Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός) δεν μπορούσαν να παίξουν αγώνες την ίδια μέρα. Στο παρελθόν, έχουμε παίξει αγώνες με την Αναντολού Εφές τις ίδιες ημερομηνίες σε τόσο μεγάλες καταστάσεις. Ήρθαμε εδώ από την Τουρκία, υπάρχει χάσιμο χρόνου και προσπάθειας.



Κάναμε άλλη μια πρόταση για να παίξουμε τον αγώνα το Σάββατο. Ούτε αυτή η πρόταση έγινε αποδεκτή λόγω του αγώνα Ολυμπιακός-ΑΕΚ. Εκείνο το ματς θα μπορούσε να είχε αναβληθεί, αλλά είπαν ότι δεν μπορούσε να αναβληθεί λόγω του αγώνα της ΑΕΚ στο Champions League. Όλες οι προτάσεις μας απορρίφθηκαν κατ' αυτόν τον τρόπο. Απόψε υπάρχει αγώνας Παναθηναϊκός – Βαλένθια. Ανυπομονούμε για απόψε.



Οι καιρικές συνθήκες σήμερα δεν διαφέρουν από χθες. Υπάρχουν οι ίδιες καιρικές συνθήκες. Ο λόγος που ακυρώθηκε χθες ο αγώνας είναι η ασφάλεια των φιλάθλων. Είναι μια απόφαση που ελήφθη από την κυβέρνηση. Τι θα αλλάξει σήμερα, θα διεξαχθεί αυτός ο αγώνας; Εάν παιχτεί αυτός ο αγώνας, δεν είναι θέμα ασφάλειας. Μια κατάσταση που προκλήθηκε από διαρροή νερού στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Έχουμε ήδη κάνει την απαραίτητη αλληλογραφία το πρωί. Εκφράσαμε επίσης την αντίρρησή μας για την Ευρωλίγκα. Θα παρακολουθήσουμε το αποψινό ματς. Αυτό θα είναι ένας δείκτης για εμάς. Ήρθαμε εδώ για να παίξουμε μπάσκετ, αλλά αν θέλουν να παίξουν σκάκι, είμαστε καλοί και στο σκάκι».

