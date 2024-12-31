Γιουβέντους και Ίντερ στο κυνήγι του Ασένσιο

Με την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου να μετρά... πλέον ώρες, ολοένα και περισσότερα δημοσιεύματα θα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αναφορικά με πιθανούς στόχους στο διεθνές ποδόσφαιρο.

Ένα τέτοιο έρχεται από τη Γαλλία και το «footmercato» και εμπλέκει τις Γιουβέντους και Ίντερ με τον Μάρκο Ασένσιο της Παρί Σεν Ζερμέν.

Τόσο ο Ισπανός μεσοεπιθετικός, όσο και ο γαλλικός σύλλογος, ψάχνουν τρόπο να αποχωρήσει ο παίκτης τον Γενάρη από το «Parc des Princes», αναζητώντας ένα μέρος όπου θα έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, η Γιούβε καλοβλέπει την περίπτωσή του, θέλοντας να πάρει τον 28χρονο άσο δανεικό μέχρι το φινάλε της σεζόν και εν συνεχεία να τοποθετηθεί και μια ρήτρα αγοράς.

Από εκεί και πέρα, πέρα από τις... ματιές της Ίντερ, ο Ασένσιο βρίσκεται στο στόχαστρο και μερικών ισπανικών συλλόγων, οι οποίοι ωστόσο δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστοί.

