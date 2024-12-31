Η Λίβερπουλ έκλεισε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο του 2024, καθώς, την Παρασκευή, επικράτησαν με το εντυπωσιακό 5-0 της Γουέστ Χαμ στο Λονδίνο για τη 19η αγωνιστική της Premier League, παραμένοντας με διαφορά, στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Με την ομάδα του Άρνε Σλοτ να πετάει... φωτιές και να οδεύει ολοταχώς προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ένα από τα κύρια θέματα προς επίλυση στο «στρατόπεδο» των «reds», είναι εκείνο της ανανέωσης του συμβολαίου του Μο Σαλάχ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το βρετανικό Μέσο, «Football Insider», η διοίκηση της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τον Αιγύπτιο σούπερ σταρ για νέο συμβόλαιο συνεργασίας, το οποίο θα είναι διετούς διάρκειας, δηλαδή μέχρι το 2027.

Ωστόσο, όπως σημειώνεται, ο παίκτης και ο σύλλογος δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε πλήρη συμφωνία σχετικά με το πακέτο του «deal» λόγω αναστολής γύρω από τα δικαιώματα της εικόνας του 32χρονου μεσοεπιθετικού.

Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι πως η Λίβερπουλ παλεύει να κρατήσει τον Σαλάχ στην ομάδα και μετά το πέρας της ολοκλήρωσης του τρέχοντος συμβολαίου που έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι 2025.

Φέτος, ο έμπειρος άσος μετράει 17 γκολ και 13 ασίστ σε 18 παιχνίδια της Premier, ενώ, συνολικά αριθμεί 26 συμμετοχές με 20 γκολ και 17 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Πηγή: skai.gr

