Τουρκικά ΜΜΕ: Σε συζητήσεις με τον Μαζουακού ο Άρης

Η περίοδος του Αρτούρ Μαζουακού στην Μπεσίκτας φαίνεται πως έχει τελειώσει, ειδικά μετά τον τελευταίο αγώνα κόντρα στην Αλάνιασπορ (21/12), στον οποίο ο έμπειρος αριστερός μπακ αποδοκιμάστηκε από τους φιλάθλους της ομάδας μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι του 2025, ωστόσο το κλίμα για τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού είναι πολύ βαρύ στην Κωνσταντινούπολη και εκτός απροόπτου θα μείνει ελεύθερος από τους «αετούς» και θα μπορεί να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Ο Μαζουακού δεν θα ήταν αρνητικός να επιστρέψει στην Ελλάδα, με το όνομά του να έχει συνδεθεί ήδη με κάποιες ομάδες, με τους Τούρκους να βάζουν στο παιχνίδι της απόκτησής του και τον Άρη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη fotomac, ο ατζέντης του Μαζουακού βρίσκεται σε συζητήσεις με τους «κίτρινους» της Θεσσαλονίκης, ενώ ο παίκτης θα ήταν ανοιχτός σε μια τέτοια προοπτική αν ικανοποιούνταν οι απαιτήσεις του.

Τη φετινή σεζόν ο Κονγκολέζος αριστερός μπακ έχει αγωνιστεί σε 23 αγώνες της Μπεσίκτας, τους περισσότερους ως βασικός, έχοντας σκοράρει 1 γκολ και μοιράσει 5 ασίστ.

Πηγή: skai.gr

