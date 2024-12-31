Ένα... πρωτοχρονιάτικο δώρο στους φίλους του Παναθηναϊκού έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος! Μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Instagram, ο ισχυρός άνδρας του «επτάστερου» ανακοίνωσε πως ο Ματίας Λεσόρ υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2028, ενώ λίγο αργότερα ήρθε και η επίσημη επιβεβαίωση από την «πράσινη» ΚΑΕ!

Ο Γάλλος σέντερ, του οποίου το υπάρχον συμβόλαιο έληγε το καλοκαίρι του 2025, θα μείνει για τουλάχιστον άλλα τρία χρόνια στο ΟΑΚΑ, λαμβάνοντας αυξημένες αποδοχές και βάζοντας την υπογραφή του σε μία συμφωνία η οποία δεν περιλαμβάνει NBA-out. Kάτι που σημαίνει ότι ενδεχόμενοι μνηστήρες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού θα μείνουν με την... όρεξη!

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήγε αυτοπροσώπως στο σπίτι του Λεσόρ, όπου ο Γάλλος βρίσκεται μετά το χειρουργείο για το κάταγμα περόνης, και του πήρε την πολυπόθητη υπογραφή στο νέο συμβόλαιο, εξασφαλίζοντας ότι ο κορυφαίος ψηλός της Ευρωλίγκας για το 2024 θα συνεχίσει να φοράει τα πράσινα. Παράλληλα, με αυτόν τον τρόπο έδειξε τη στήριξη της ομάδας σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της, παρά τον σοβαρό τραυματισμό του που θα τον κρατήσει εκτός από σχεδόν όλη τη φετινή σεζόν!

«Όταν πρόκειται για οικογένεια δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις.. Απλά ξαπλώνετε στον καναπέ, χαμογελάτε ο ένας στον άλλον για πέντε λεπτά... και υπογράφετε για άλλα 3 χρόνια», αναφέρει η λεζάντα στο ποστάρισμα του Γιαννακόπουλου με το οποίο ανακοίνωσε την υπογραφή του Λεσόρ. Μάλιστα, στη σχετική φωτογραφία ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων» δείχνει πέντε δάχτυλα και ο Λεσόρ άλλα τρία, στέλνοντας μήνυμα για το όγδοο αστέρι!

Ο Λεσόρ ήρθε στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2024 και αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας τη σεζόν 2023-24, μετρώντας 13,6 πόντους και 6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και καλύπτοντας... μόνος του τη θέση «5». Μάλιστα, κέρδισε μία θέση στην καλύτερη πεντάδα της σεζόν, ενώ φέτος πριν τον τραυματισμό μετρούσε 13,4 πόντους και 7,1 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε προαναγγείλει την ανανέωση του συμβολαίου δύο παικτών, ενός για τρία χρόνια (Λεσόρ) κι ενός για δύο. Μένει να φανεί, επομένως, ποιος είναι ο παίκτης που επέκτεινε τη συνεργασία του μέχρι το 2027.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον αθλητή Ματίας Λεσόρ έως το καλοκαίρι του 2028.



Χρόνια Πολλά σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού!



Panathinaikos BC AKTOR is pleased to announce the extension of its partnership… pic.twitter.com/D1YBeltbq5 — Panathinaikos BC (@Paobcgr) December 31, 2024

